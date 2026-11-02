Alcaraz conquista en Viena su cuarto título de 2026

El español venció a Alex de Miñaur por 6-1 y 6-4 para levantar el título 28 de su carrera y ampliar su racha en torneos ATP 500

El español Carlos Alcaraz confirmó su dominio en el torneo de Viena al imponerse este domingo al australiano Alex de Miñaur por parciales de 6-1 y 6-4, resultado con el que consiguió su cuarto campeonato de la temporada y el título número 28 de su trayectoria profesional.

El segundo favorito del certamen ofreció una sólida actuación frente al quinto preclasificado, a quien superó en poco menos de una hora y media para convertirse en el primer tenista español en conquistar el torneo de la capital austríaca desde David Ferrer, quien lo consiguió hace once años.

Alcaraz mantiene su dominio en los ATP 500

Con esta victoria, el murciano sumó su cuarto título de 2026, después de sus triunfos en el Abierto de Australia, Doha y Tokio. Además, extendió a 26 partidos su racha de victorias consecutivas en torneos de categoría ATP 500, en los que no pierde desde abril de 2025, cuando cayó ante Holger Rune en la final de Barcelona.

Alcaraz llegó a la final sin haber cedido un solo set durante el torneo. En su camino al campeonato superó en dos mangas a Karen Khachanov, Nikoloz Basilashvili, Tommy Paul y Daniil Medvedev.

Frente a De Miñaur, el español mantuvo la intensidad y el ritmo de juego que lo caracterizan. Aunque cometió algunos errores no forzados, principalmente con el revés, consiguió controlar el encuentro y aprovechar las oportunidades para marcar diferencias.

Un primer set contundente y cierre sin titubeos

El australiano comenzó con una oportunidad favorable al colocarse 40-0 en el primer juego, pero terminó perdiendo su servicio ante la presión de Alcaraz. El español aprovechó el momento para conseguir dos quiebres y colocarse rápidamente 4-0.

De Miñaur no encontró respuesta ante el juego ofensivo de su rival y terminó cediendo el primer parcial por 6-1.

Para el segundo set, el australiano elevó su nivel y logró competir con mayor equilibrio. Aunque Alcaraz ya no pudo imponer su dominio con la misma claridad, mantuvo la efectividad en sus turnos de saque.

El español tuvo oportunidades de quebrar nuevamente el servicio de De Miñaur en el cuarto y octavo juegos, pero el australiano consiguió defenderse. Sin embargo, en el décimo juego llegó la oportunidad definitiva: Alcaraz aprovechó su primera bola de partido y selló el triunfo por 6-4.

De Miñaur se queda sin su segundo título del año

El australiano buscaba conquistar su segundo campeonato de la temporada, después de ganar en Róterdam. En Viena había conseguido avanzar a la final tras eliminar en semifinales al alemán Alexander Zverev, quien, de acuerdo con el reporte, asumiría el número uno del mundo este lunes.

La derrota impidió que De Miñaur sumara un nuevo título y también favoreció las aspiraciones de su compatriota español Rafa Jódar en la lucha por clasificarse a las Finales de la ATP, objetivo que se habría complicado más si el australiano hubiera conseguido la victoria.