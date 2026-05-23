Alcanza Jalisco 300 oros y domina Olimpiada Nacional CONADE 2026

El estado suma 25 años consecutivos terminando en el primer lugar del medallero, consolidándose como uno de los principales semilleros de atletas.

La delegación de Jalisco volvió a confirmar su dominio en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 al superar la barrera de las 300 medallas de oro, ampliando todavía más la diferencia sobre sus principales perseguidores en el medallero general.

El estado mantiene una ventaja superior a los 130 oros sobre Nuevo León y se perfila rumbo a un nuevo campeonato nacional consecutivo, respaldado por actuaciones destacadas en múltiples disciplinas.

Durante las últimas jornadas, el representativo jalisciense sumó preseas doradas en deportes como atletismo, frontón, triatlón, taekwondo, waterpolo, patinaje sobre ruedas y canotaje.

Evelyn Cerón consiguió oro histórico en canotaje

Uno de los momentos más destacados ocurrió en la prueba femenil C1 5000 metros de canotaje, categoría 13-14 años, donde Evelyn Cerón consiguió una nueva medalla de oro para Jalisco.

La atleta ayudó a que la delegación alcanzara oficialmente las 300 preseas doradas dentro de la competencia nacional juvenil.

Actualmente, Jalisco lidera la clasificación general con más de 600 medallas totales acumuladas y más de 287 oros registrados hasta el más reciente corte oficial.

En la segunda posición del medallero aparece Nuevo León, mientras que Baja California ocupa el tercer lugar nacional.

Con los resultados obtenidos hasta ahora, Jalisco suma 25 años consecutivos terminando en el primer lugar del medallero de la Olimpiada Nacional, consolidándose como uno de los principales semilleros de atletas del país.

Ahora, uno de los objetivos de la delegación será intentar superar nuevamente su propio récord histórico de 481 medallas de oro conseguido durante la edición anterior de la competencia.