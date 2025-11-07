Alcalde electo de NY, accionista del Oviedo de Grupo Pachuca

El Oviedo es el penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports (Primera División), con 8 unidades, tras dos victorias y dos empates en las 11 jornadas disputadas

El próximo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es desde 2012 accionista del Real Oviedo, club de la Primera División de fútbol de España y que pertenece al mexicano Grupo Pachuca.

"Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente soy el primer accionista del Real Oviedo con sede en Maine?", escribió en noviembre de 2012 Mamdani, entonces de 21 años, en las redes sociales.

El ahora político escribía al periodista inglés Sid Lowe, aficionado del Real Oviedo que consiguió globalizar la salvación del club azul hace más de una década.

En aquella ampliación de capital llevada a cabo a finales de 2012, que garantizó la supervivencia del club y la compra después del Grupo Carso de Carlos Slim, la afición del Real Oviedo se volcó y dicho movimiento acabó con más de 40.000 personas de 125 países distintos siendo accionistas del club azul, entre ellos el político socialista que se proclamó ganador de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York este martes.

"Por cierto, siento una vergüenza terrible, no le contesté", bromeaba este jueves Lowe, periodista de The Guardian y gran aficionado del club del norte de España, cuando se enteró de que Mamdani compró una acción del Real Oviedo en 2012.

El Oviedo es el penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports (Primera División), con 8 unidades, tras dos victorias y dos empates en las 11 jornadas disputadas en este retorno a la máxima categoría del fútbol español, logrado al final de la temporada 2024-2025.

Zohran Mamdani, nacido en Uganda, del Partido Demócrata, musulmán y de ideología socialista, se convertirá en enero cuando asuma el cargo en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y es desde ya uno de los enemigos políticos del presidente Donald Trump.