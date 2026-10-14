Alan Cleland enfrenta suspensión y acusaciones de abuso sexual

Originario de Colima, Cleland ganó los ISA World Surfing Games de 2023 y fue el primer mexicano en competir en surf en unos Juegos Olímpicos

El surfista mexicano Alan Cleland Jr. fue identificado como el competidor suspendido provisionalmente por la World Surf League (WSL) tras señalamientos de presunta agresión sexual relacionados con una reunión privada en Tahití, en agosto. La medida deportiva no constituye una condena judicial y no tiene una fecha pública de conclusión.

La WSL confirmó que su Comité Disciplinario suspendió a un integrante del Championship Tour masculino de 2026 después de conocer acusaciones que calificó como de extrema gravedad. Aunque el organismo no reveló su identidad en el comunicado, los reportes sobre el caso señalaron al mexicano.

Los señalamientos corresponden a una reunión privada en Tahití

De acuerdo con la información disponible, el presunto incidente habría ocurrido después de la última jornada del Outerknown Tahiti Pro y estaría relacionado con una adolescente australiana. Los reportes también mencionan la posible participación de otros hombres, cuyos datos no han sido confirmados públicamente por las autoridades.

La liga precisó que la reunión no fue organizada por la WSL ni formó parte de sus actividades oficiales. Sin embargo, su Comité Disciplinario intervino al conocer las acusaciones y ofreció asistencia a las autoridades competentes.

La suspensión provisional comprende los eventos de la organización. Hasta el momento no se ha anunciado una resolución disciplinaria definitiva ni las condiciones para un eventual regreso del competidor.

El estado de un posible procedimiento judicial sigue sin estar plenamente esclarecido.

Una actualización difundida el 12 de octubre atribuyó a la fiscalía local de Tahití la aclaración de que, hasta ese momento, no se había abierto una investigación en ese territorio.

Esa información corresponde a una fecha concreta y no permite establecer si posteriormente hubo cambios. No se ha localizado una confirmación pública de cargos penales o de una sentencia contra Cleland por estos señalamientos.

Noah Klapp denuncia presuntos abusos durante su relación

Por separado, la surfista alemana Noah Klapp, expareja de Cleland, publicó el 12 de octubre un testimonio en el que lo acusó de violencia física, verbal y sexual durante el noviazgo que mantuvieron aproximadamente seis años atrás, cuando ella tenía 17 años.

Klapp relató episodios de presunto sometimiento físico y retención contra su voluntad. Explicó que decidió hacer pública su experiencia después de conocer los señalamientos relacionados con Tahití.

Su testimonio se refiere a hechos distintos de la reunión de agosto. Hasta la información consultada este 13 de octubre, no se había localizado una respuesta pública de Cleland a ninguna de las acusaciones.

La suspensión afecta su trayectoria en el circuito mundial

Originario de Colima, Cleland ganó los ISA World Surfing Games de 2023 y fue el primer mexicano en competir en surf en unos Juegos Olímpicos. En París 2024 llegó a los octavos de final y terminó en noveno lugar.

También se convirtió en el primer representante de México en el Championship Tour de la WSL. La suspensión interrumpe su participación en los eventos de la liga mientras continúa el procedimiento disciplinario y se esclarece el alcance de los señalamientos.