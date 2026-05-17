Al Nassr pierde ante Gamba Osaka y deja escapar título asiático

El conjunto dirigido por Jorge Jesus llegaba como favorito al duelo disputado en Riad, pero no logró imponer su poder ofensivo ante un rival japonés ordenado

El Al Nassr sufrió un duro golpe deportivo tras perder 1-0 ante Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two, resultado que dejó al equipo saudí sin el título continental y volvió a aplazar la celebración de Cristiano Ronaldo con el club.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus llegaba como favorito al duelo disputado en Riad, pero no logró imponer su poder ofensivo ante un rival japonés ordenado, paciente y efectivo en el momento clave del partido.

La derrota pesó todavía más porque Al Nassr jugaba en casa y buscaba cerrar con un título internacional una temporada marcada por altas expectativas, fuertes inversiones y presión alrededor de sus figuras.

Gamba Osaka golpeó primero y resistió la presión

El único gol del encuentro llegó al minuto 30, por obra del sueco Deniz Hümmet, cuando Gamba Osaka aprovechó un desajuste defensivo del equipo saudí para tomar ventaja y cambiar por completo el desarrollo de la final.

Después del tanto, Al Nassr adelantó líneas y tomó mayor control de la pelota, pero se encontró con una defensa japonesa bien plantada y con un arquero que respondió en los momentos de mayor exigencia.

Cristiano Ronaldo fue uno de los futbolistas más activos del ataque saudí. El portugués bajó algunos metros para participar en la construcción de juego, buscó espacios dentro del área y generó peligro, aunque no pudo concretar las oportunidades que tuvo frente al arco.

El equipo saudí insistió durante la segunda mitad, pero la falta de claridad en el último toque y la solidez defensiva de Gamba Osaka terminaron frustrando el intento de remontada.

Cristiano Ronaldo vuelve a quedarse sin título continental

Para Cristiano, la final representaba una oportunidad especial, ya que buscaba levantar su primer gran trofeo internacional desde su llegada al futbol saudí.

Tras el silbatazo final, el delantero portugués terminó visiblemente frustrado, reflejo de una noche en la que Al Nassr dominó por momentos, pero no encontró la contundencia necesaria para cambiar la historia.

El resultado aumenta la presión sobre un proyecto construido para pelear todos los títulos, especialmente después de incorporar figuras internacionales y reforzar una plantilla que partía como una de las favoritas del continente.

Al Nassr aún puede coronarse en Arabia

A pesar del golpe en la final asiática, Al Nassr todavía mantiene viva la posibilidad de cerrar la temporada con un campeonato en la liga de Arabia Saudita.

El equipo llegará a la última jornada con opciones de pelear por el título local, aunque dependerá de su resultado en su encuentro vs. Damac FC el jueves próximo y de lo que ocurra con sus principales rivales en la parte alta de la tabla.

La definición de la liga árabe se convirtió ahora en la última gran oportunidad de Cristiano Ronaldo y Al Nassr para evitar que la temporada termine marcada únicamente por la frustración continental.