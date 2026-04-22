Al Nassr alista el fichaje más inesperado para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo podría protagonizar un momento inédito en su carrera si se concreta un movimiento que ya comienza a tomar fuerza dentro del Al Nassr y que involucra directamente a su entorno más cercano.
Reportes recientes señalan que el club saudí analiza la posibilidad de integrar al hijo mayor del futbolista portugués al primer equipo, lo que abriría la puerta a una escena poco común en el futbol profesional.
¿Cuál es el posible fichaje que analiza Al Nassr?
De acuerdo con la información, el equipo contempla que Cristiano Ronaldo Jr. pueda comenzar a entrenar con el plantel principal a partir de la próxima temporada.
El joven, quien cumplirá 16 años en junio, ha sido seguido de cerca por el club tras su desarrollo en categorías juveniles, donde ha mostrado condiciones que llaman la atención dentro de la institución.
La decisión final dependerá de una evaluación interna al término de la campaña, en la que se analizará su rendimiento y proyección antes de dar un paso mayor.
Un momento que podría marcar la historia
De concretarse, el movimiento permitiría ver a padre e hijo dentro del mismo equipo, compartiendo entrenamientos e incluso la posibilidad de coincidir en un partido oficial.
Este escenario ha sido considerado como un hecho histórico, poco común en el futbol profesional, y representaría una nueva etapa en la trayectoria del delantero portugués.
El desarrollo de Cristiano Ronaldo Jr.
El hijo del atacante ha pasado por academias de alto nivel como Real Madrid, Juventus y Manchester United, siguiendo un camino similar al de su padre en formación deportiva.
Actualmente forma parte de las inferiores del Al Nassr, donde continúa su proceso con miras a consolidarse como futbolista profesional, aunque bajo una expectativa elevada por el legado familiar.