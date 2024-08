Ajax vence a Panathinaikos luego de 34 penales

El Ajax vivió una noche épica al enfrentar a Panathinaikos en un duelo que se definió en una intensa tanda de penales, con un total asombroso de 34 lanzamientos que mantuvieron en vilo a los espectadores hasta el último momento.

Paasver, arquero del Ajax de 40 años, se convirtió en el héroe de la noche al detener el lanzamiento decisivo y asegurar la clasificación de su equipo a la última ronda previa de la Europa League.

El encuentro fue un verdadero duelo de fuerzas, con el Ajax llevando una ventaja de un gol desde Grecia y buscando sellar su pase en casa. El equipo neerlandés fue dominante en el primer tiempo, creando múltiples ocasiones de gol que podrían haber asegurado la eliminatoria.

Sin embargo, Panathinaikos demostró su garra en la segunda mitad, logrando forzar la prórroga gracias a un gol de Tete, ex del Galatasaray, que amplió la incertidumbre en el Johan Cruyff Arena.

Anton Gaaei’s decisive penalty.



Sound on and take it all in! 🫨😍#UEL #ajapan pic.twitter.com/5ryMZFdWTN