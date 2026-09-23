Ahí viene el Tri; debutará en el 'Gigante de Acero' en noviembre

La Selección Mexicana estará en Monterrey el 17 de noviembre para jugar la vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League

El Tricolor volverá a tierras regias.

La Selección Mexicana de Futbol tiene programada su visita a Monterrey para el próximo martes 17 de noviembre de 2026, cuando dispute en el Estadio de Rayados el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Después de ocho años de ausencia, el combinado nacional regresará a la Sultana del Norte para protagonizar un encuentro oficial y, de paso, tendrá una cita histórica con el Gigante de Acero, inmueble que recibirá por primera vez a la Selección Mayor.

El último partido de la Selección Mexicana varonil en Monterrey se jugó hace más de ocho años, el 11 de octubre de 2018, cuando el Tri venció 3-2 a Costa Rica en un encuentro amistoso celebrado en el Estadio Universitario.

El rival del conjunto mexicano todavía está por definirse. Será hasta el cierre de la fase de grupos, programado para octubre, cuando se conozca al equipo que enfrentará al Tricolor en esta instancia.

La elección de Monterrey se da luego de que el Estadio Azteca no pueda ser utilizado en esas fechas debido a compromisos relacionados con eventos de la NFL.

Ante esta situación, la Federación Mexicana de Futbol buscó una sede alternativa para el encuentro y encontró en Nuevo León el escenario para llevar uno de los partidos oficiales más importantes del calendario.

La afición regiomontana tendrá así la oportunidad de volver a ver de cerca al combinado nacional después de varios años y, además, será testigo de un momento especial para el nuevo proyecto de la Selección.

El duelo en el coloso de La Pastora también marcará el primer partido del ciclo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana ante la afición nacional en territorio mexicano.

El estratega tendrá así su primera cita con los seguidores del Tricolor en casa, en un partido de eliminación directa y con el boleto a las Semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf en juego.

La espera ya tiene fecha para los aficionados regiomontanos. Y esta vez, el Gigante de Acero será su casa.