La dirigencia tomó la decisión luego de la eliminación en Cuartos de Final a manos de Pumas, que le propinó al cuadro felino la peor goleada de su historia

Después del rotundo fracaso que fue el Apertura 2026 para Tigres Femenil, la directiva anunció la salida de Pedro Martínez Losa como entrenador luego de dos años al frente de la institución.

La dirigencia tomó la decisión luego de una histórica eliminación en Cuartos de Final a manos de Pumas, que le propinó al cuadro felino la peor goleada de su historia.

Recordemos que las felinas llegaron con ventaja de un gol a la serie definitiva en casa frente a las unamitas, luego de pegarles 3-2 en CU; sin embargo, contra todo pronóstico, las capitalinas le clavaron un contundente 5-0 a Tigres y las echaron del campeonato.

Así le fue a Pedro Losa en Tigres

Desde su llegada en el Apertura 2025, Pedro Martínez Losa dirigió 79 partidos, con saldo de 49 victorias, 19 empates y 11 derrotas; además, dejó un título de Liga en su torneo debut y fue subcampeón de la Concacaf Champions Cup W.

Aunque sus números no fueron del todo malos, la afición señaló constantemente el estilo de juego del equipo, el cual no les parecía atractivo; esto, aunado al papelón frente a Pumas, le terminó costando el puesto.

Ahora la directiva tendrá que centrarse en encontrar una nueva cabeza para comandar el proyecto, el cual se mantiene como el más ganador de México, pero ha perdido protagonismo con América, que este 2026 se consagró como el primer campeonísimo del fútbol mexicano.