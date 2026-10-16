Aguirre rompe tradición histórica; cambia de lado banca local

La modificación pone fin a una costumbre que se había mantenido durante los más de cien años de historia del estadio del Valencia

El técnico Javier Aguirre cambiará de lado el banquillo local de Mestalla y ocupará el de la derecha del túnel de vestuarios, una modificación que rompe con una tradición histórica del Valencia en su estadio, donde los entrenadores del equipo de casa se han sentado siempre en el lado izquierdo.

Aguirre ha solicitado al club este cambio, según avanzó Tribuna Deportiva y pudo confirmar EFE por fuentes del Valencia, aunque se desconoce la razón de su petición.

Hasta su llegada, el banquillo local siempre ha estado situado a la izquierda del túnel de vestuarios, junto al vestidor del equipo valencianista.

Con la decisión del entrenador, el equipo pasará a ocupar el banquillo del lado contrario y lo hará por primera vez este sábado ante el Athletic, en el primer partido como local de Aguirre tras su debut en El Sardinero frente al Racing de Santander.

Esta modificación pone fin a una costumbre que se había mantenido durante los más de cien años de historia de Mestalla justo en la última temporada que se jugará en el centenario estadio antes del traslado del Valencia al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027.

En su anterior club en España, el Mallorca, el técnico pidió también el cambio del banquillo local a la derecha del túnel de vestuarios, tal y como ha solicitado ahora en su nuevo club.