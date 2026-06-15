Aguirre mantiene incógnita sobre reemplazo de Montes previo Corea

Hoy entrenaron en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene condiciones similares a las del próximo encuentro.

La selección mexicana continuó este domingo con su preparación rumbo al encuentro de la segunda jornada del Grupo A, en el que se enfrentará a Corea del Sur el próximo jueves en Guadalajara, en un duelo que podría acercar al Tricolor a la fase de eliminación directa.

Aunque el equipo dirigido por Javier Aguirre trabaja con buen ánimo tras su victoria en el partido inaugural, el estratega aún no revela quién ocupará el lugar del suspendido César Montes, una de las principales incógnitas en la alineación mexicana.

Edson Álvarez aparece como principal alternativa

Montes fue expulsado en los minutos finales del triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el estadio Azteca, por lo que no estará disponible para el compromiso ante los asiáticos.

Durante los últimos días, Aguirre ha dejado entrever que Edson Álvarez podría ser el elegido para ocupar esa posición en la defensa, aunque hasta ahora no ha confirmado su decisión.

El entrenamiento se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, cuyas condiciones de césped son similares a las que encontrarán en el estadio donde se disputará el encuentro.

Gilberto Mora vuelve a llamar la atención

Durante los minutos abiertos a la prensa destacó nuevamente la participación de Gilberto Mora, quien dejó buenas sensaciones tras su debut y volvió a mostrar calidad técnica y confianza con el balón.

El ambiente dentro del grupo fue relajado y positivo, reflejo del buen inicio de torneo que tuvo la selección mexicana y de la confianza que existe de cara al importante compromiso frente a Corea del Sur, equipo que debutó con una victoria de 2-1 sobre República Checa.

Quiñones y Jiménez perfilan repetir en el ataque

Todo apunta a que Javier Aguirre mantendrá gran parte de la base que logró el triunfo en el debut. En ofensiva, Julián Quiñones y Raúl Jiménez, autores de los goles ante Sudáfrica, se perfilan para repetir como titulares, acompañados por Roberto Alvarado.

En el mediocampo, Erik Lira y Álvaro Fidalgo también apuntan a conservar su lugar tras la destacada actuación que tuvieron en el primer encuentro del certamen.

La selección mexicana volverá a trabajar este lunes a puerta cerrada, en una práctica que podría servir para que Aguirre defina los últimos ajustes tácticos antes de un partido que puede acercar al Tricolor a los dieciseisavos de final.