Aguirre exige contundencia tras empate de México ante Uruguay

El técnico reconoció que el Tri necesita afinar la definición para competir con selecciones de mayor jerarquía y mantener el rumbo hacia el próximo Mundial.

Javier Aguirre, seleccionador de México, aseveró este sábado que si su equipo quiere estar entre las mejores selecciones del mundo debe afinar su contundencia ante rivales de jerarquía, como Uruguay.

"En los recientes partidos que no hemos ganado, hemos enfrentado a rivales muy de nuestro nivel, por lo que si queremos dar ese salto de calidad debemos mejorar en la definición. Hoy no fuimos mejor que Uruguay", reconoció.

México igualó 0-0 ante Uruguay en partido amistoso realizado en Torreón (Coahuila), que se ubica al norte del país.

Los dirigidos por Aguirre tuvieron las mejores opciones de anotar en el primer tiempo, pero la falta de contundencia de Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Roberto Alvarado impidieron a los locales tomar ventaja.

"Vi un partido intenso, muy igualado. Creo que fuimos mejores en tiros a gol, posesión de balón, pases, pero no fuimos capaces de ganar, no tuvimos contundencia y por eso no fuimos superiores a Uruguay, pero tampoco merecíamos perder", explicó.

Según el estratega, a pesar de que en los recientes cinco partidos de preparación México no ha ganado (empató con Japón, Corea del Sur, Ecuador y ahora Uruguay y perdió con Colombia), sí ha notado avances en el desempeño.

"Lo ideal sería ganar, pero hemos seguido creciendo, desgraciadamente tenemos cinco partidos sin triunfo, de todas maneras estamos en camino a encontrar al mejor equipo que pararemos en el Mundial del próximo año", aseguró.

En su segundo amistoso de esta fecha FIFA, México se medirá ante Paraguay el próximo martes en San Antonio (Texas), un choque que espera con la misma intensidad que le planteó Uruguay este sábado.

"Tengo un equipo con buena edad; creo que hoy dimos un paso hacia adelante, ahora vamos a ver si somos consistentes ante Paraguay que es un equipo físicamente poderoso, con mucha calidad individual, parecido a Uruguay; tiene buenas transiciones y no depende de un elemento. Ya veremos las formas que plantearemos para intentar superarlos", concluyó.