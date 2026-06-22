Agradece madre de 'Vozinha' apoyo para llegar al Mundial FIFA™

La historia de ambos se hizo viral porque su madre no había logrado obtener el visado para presenciar el histórico debut mundialista de su selección.

La madre del portero de Cabo Verde, Josimar Dias 'Vozinha', podrá finalmente acompañar a su hijo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de resolver los problemas de visado que le impidieron asistir al debut de la selección africana en el torneo.

La noticia fue confirmada por la propia aficionada a través de un video difundido por la FIFA, en el que agradeció el apoyo recibido durante el proceso para obtener la documentación necesaria y viajar a Estados Unidos.

"Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde", expresó.

La madre del portero de Cabo Verde, Vozinha, envía un mensaje de agradecimiento a los aficionados al fútbol de todo el mundo! 💙



"¡Fuerza y coraje, Tiburones Azules!" - su mensaje a Cabo Verde antes de asistir a su partido contra Uruguay en Miami.



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El emotivo respaldo a 'Vozinha'

La historia tomó relevancia después del empate sin goles entre Cabo Verde y España, encuentro en el que 'Vozinha' fue una de las figuras gracias a sus intervenciones bajo los tres postes.

Tras ese partido, las cámaras captaron al guardameta visiblemente emocionado. Más tarde explicó que una de las razones de sus lágrimas era que su madre no había logrado obtener el visado para presenciar el histórico debut mundialista de su selección.

La situación generó muestras de apoyo entre aficionados y seguidores del torneo, quienes impulsaron mensajes para que pudiera reunirse con su hijo durante la competencia.

Estará presente ante Uruguay

Días después, el Departamento de Estado de EUA confirmó que personal consular brindó asistencia para agilizar el trámite, permitiéndole viajar a tiempo para el segundo compromiso de Cabo Verde.

Además de asistir al encuentro frente a Uruguay, la madre del arquero fue invitada a realizar un recorrido por instalaciones relacionadas con la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ahora podrá presenciar desde las tribunas el duelo entre Uruguay y Cabo Verde, un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos. El ganador llegará a cuatro puntos y quedará cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.