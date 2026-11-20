El encargado de superficies de la NFL, Nick Pappas, supervisó las condiciones del campo y explicó que las dimensiones se mantendrán sin modificaciones

El Estadio Azteca, tres veces sede de la Copa del Mundo, se encuentra listo para recibir este domingo el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, encuentro que marcará el sexto duelo de temporada regular de la NFL en el inmueble.

Durante un recorrido para medios de comunicación, se constató que el césped ya cuenta con las marcas reglamentarias pintadas y los postes colocados en ambos extremos de las zonas de anotación.

El encargado de superficies de la NFL, Nick Pappas, supervisó las condiciones del campo y explicó que las dimensiones se mantendrán sin modificaciones adicionales tras los ajustes realizados para la justa mundialista reciente.

"Por el Mundial de 2026 de hace unos meses se ajustó el terreno de juego y será el mismo que se ha utilizado desde entonces. No hubo necesidad de extender las medidas del campo como si pasó en Madrid y en Alemania", señaló Pappas.

Se 'vistió' de los equipos

Entre las adecuaciones logísticas para el compromiso del domingo destacan la instalación de vestuarios en el exterior del inmueble, necesarios para acomodar a los rosters de 53 jugadores por franquicia propios de la NFL.

Desde esos vestuarios, túneles prefabricados enlazan con la tribuna baja a ambos costados del estadio. Por esos pasillos protegidos transitarán los jugadores de 49ers y Vikings —pasando junto a los aficionados ubicados en esas secciones— antes de descender al emparrillado.

Kesley Pietrangelo, directora de operaciones de eventos de la NFL, acompañó el recorrido y detalló por qué no se empleó el acceso central estrenado en el verano:

Debido a la amplitud de las plantillas de cada equipo, resultó inviable utilizar el nuevo túnel central empleado por las selecciones nacionales durante la Copa del Mundo de 2026.

La inspección también incluyó las cabinas ubicadas en el segundo piso del recinto, espacio desde el cual entrenadores, asistentes, coordinadores ofensivos y defensivos, así como el resto del cuerpo técnico, transmitirán indicaciones y jugadas al terreno de juego.