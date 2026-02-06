Aficionados festejan cumpleaños de CR7 con 'Siuuu' masivo

La cita fue en el Zócalo de Puebla, donde, pese a que no se logró romper el récord, reunió a mucha gente que compartió con otros seguidores del "Bicho"

Los grandes deportistas logran alcanzar estatus casi de deidades en muchos rincones del mundo y Cristiano Ronaldo no es la excepción, pues tiene seguidores en todos los rincones del mundo, incluido México, donde un grupo de aficionados decidieron celebrar el cumpleaños de su ídolo de una forma muy peculiar.

Varios seguidores de "CR7" en Puebla buscaron romper el récord Guiness del "Siiuuu" más grande del mundo para conmemorar el cumpleaños 41 del astro portugués.

La cita fue en el Zócalo de Puebla, donde, pese a que no se logró romper el récord, reunió a mucha gente que pasó un buen momento compartiendo con otros seguidores del "Bicho".

“El Siuuu es por el cumpleaños 41 de Cristiano a Ronaldo, vimos lo de la rosca más grande del mundo y quisimos hacer divertido o chistoso esta reunión y se nos ocurrió con el festejo de sus goles”, dijo el organizador de este evento.

Jonhatan Montero Flores, fanático del fútbol mencionó que desde niño es fanático del fútbol, un gusto inculcado por sus padres, pero el fanatismo hacia Cristiano fue porque creció en la época de su mejor momento como jugador.

“Yo soy fanático desde niño, así me lo inculcaron mis papás, soy seguidor de Cristiano Ronaldo desde pequeño, crecí con esa generación de jugadores del Real Madrid, y sus triunfos en la Champions, y desde ese entonces se ha convertido en mi futbolista favorito”.

Se ve, se siente, Cristiano está presente

Falta poco más de un mes y medio para que se dé la esperada reinauguración del Estadio Azteca, en la que todo parece indicar que estará Cristiano Ronaldo, en la que sería su primera vez jugando en México.

Sin embargo, esta no sería su primera vez enfrentando a la Selección Mexicana, pues fue parte del equipo que se enfrentó a México en la Fase de Grupos del Mundial de 2006, no obstante, en ese momento aún era un juvenil, que tuvo que ver el duelo desde la banca.

El segundo partido ya fue con CR7 en cancha y como una figura mundial. Este se dio en la Copa Confederaciones 2017, celebrada en Rusia, donde comandó a su equipo en el empate 2-2, donde dio una asistencia.

Pese a que ambos pudieron cruzarse nuevamente en el partido por el Tercer Lugar, Cristiano no fue convocado para darle descanso.

En caso de que se concrete este encuentro, el "Bicho" se uniría a la amplia lista de figuras mundiales que jugaron en nuestro país, tales como Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Pelé, Franz Beckenbauer o Ronaldinho; por mencionar algunos.

¿Por qué Cristiano Ronaldo celebra con el 'Siuuu'?

El origen de este ahora icónico festejo se remonta a la entrega del Balón de Oro 2014, el cual sorpresivamente fue ganado por el portugués, quien celebró de forma espontánea con este grito, que con el tiempo se volvió casi su marca personal.

Esta efusividad y espontaneidad se debe a que, en ese momento, ganó su tercer Balón de Oro, con el que se ponía a solo uno de empatar a su máximo rival, Lionel Messi, quien tenía cuatro en ese momento.

Al final, Cristiano ganó cinco de estos galardones, siendo el segundo jugador que más veces lo obtuvo, siendo superado por el ya mencionado Messi, quien conquistó el premio en ocho ocasiones.