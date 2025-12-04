Aficionados esperan con emoción el partido México vs Portugal

La selección mexicana jugará este próximo 28 marzo del 2026 contra la selección de Portugal en el Estadio Azteca en su reinauguración

La selección comandada por Cristiano Ronaldo, jugará en tierras aztecas en el proximo año del 2026 para la reinauguración del coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Azteca ha sido un recinto totalmente histórico para el futbol, ya que proximamente sera el único estadio en la historia en estar dentro de 3 copas del mundo y que a lo largo de su historia, diversos jugadores de talla mundial han pisado la cancha de este mismo estadio, como lo son: Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Sergio Ramos, Iker Casillas y ahora se sumara a este listado, Cristiano Ronaldo.

El historial entre ambos paises es solamente de 4 partidos jugados entre si, donde la selección mexicana a obtenido la derrota en dos ocasiones y un empate respectivamente.

La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en la copa mundial de Alemania del año 2006 en la tercer jornada del grupo D donde compartian grupo con Iran y Angola, el comandado europeo se llevo la victoria por un apretado marcador de 2-1 donde Maniche y Simão fueron los autores de los goles de portugal, mientras que del lado azteca descontó Francisco "Kikin" Fonseca.

Ocho años han pasado desde la ultima vez que ambas selecciones han compartido la cancha, fue en la copa confederaciones del año 2017 donde se enfentaron por el tercer lugar de la copa ya antes mencionada y la selección de portugal terminó con la medalla de bronce al vencer 2-1 al conjunto mexicano.

La preventa para este partido ya se encuentra disponible desde ahora y se espera que el dia que suceda un lleno absoluto de la afición mexicana que muy seguramente disfrutará y vivirá con una pasión extraordinaria al observar desde sus asientos a un jugador de la calidad de Cristiano Ronaldo jugando contra la selección mexicana.