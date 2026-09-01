Aficionado mexicano cumple su sueño de ver al Barcelona

Los sueños si se hacen realidad.
Y es que un aficionado mexicano cumplió su sueño de ver al Barcelona en el Spotify Camp Nou, despues de que un retraso en su vuelo le impidiera asistir al partido contra el Athletic de Bilbao del pasado 27 de agosto.
El seguidor había viajado desde México con la intención de presenciar el encuentro ante el conjunto vasco, pero no consiguió llegar a tiempo y lo que parecía una experiencia perdida cambió después de que el club conociera su historia y decidiera intervenir.
El aficionado había gastado sus ahorros para realizar el viaje a Barcelona y cumplir el objetivo de ver al equipo culé en el estadio. Sin embargo, el retraso de su vuelo modificó sus planes y le impidió estar presente en el partido que había elegido para vivir la experiencia.
Después de conocer lo ocurrido, el Barcelona decidió ofrecerle una nueva oportunidad para asistir al encuentro contra el Rayo Vallecano, disputado este lunes, en el cual el azulgrana se llevó los tres puntos tras vencer al conjunto madrileño 5-2.
Goleada en el Spotify Camp Nou 💙❤️ pic.twitter.com/MvnAw9q3aI— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2026
De esta manera, el aficionado pudo vivir la experiencia que había planeado desde su viaje a España.
La invitación permitió que el retraso que había impedido su entrada al partido contra el Athletic de Bilbao no terminara con su objetivo.
También conoció a Joan Laporta
La experiencia tuvo un momento adicional para el aficionado mexicano, quien pudo encontrarse con Joan Laporta, presidente del Barcelona.
El seguidor se tomó una fotografía junto al dirigente del conjunto blaugrana, con lo que consiguió un recuerdo adicional de su visita a España y de la situación que terminó llevándolo nuevamente al estadio.
✈️ Vino desde México gastando sus ahorros y con la ilusión de ver al Barça ante el Athletic, pero un retraso en su vuelo le impidió llegar a tiempo al partido.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 31, 2026
🤝 Hoy, el Club ha querido invitarle al Spotify Camp Nou para que pueda cumplir su sueño.
🙌 @JoanLaportaFCB pic.twitter.com/f2HZqlBOo3
La fotografía permitió cerrar una experiencia que había comenzado con un viaje desde México y un retraso que le impidió llegar al partido contra el Athletic. Días después, el club le abrió la posibilidad de asistir a otro encuentro.