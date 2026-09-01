Aficionado mexicano cumple su sueño de ver al Barcelona

Tras perderse el partido ante el Athletic por un retraso en su vuelo, el club invitó al aficionado mexicano al duelo contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou

Los sueños si se hacen realidad.

Y es que un aficionado mexicano cumplió su sueño de ver al Barcelona en el Spotify Camp Nou, despues de que un retraso en su vuelo le impidiera asistir al partido contra el Athletic de Bilbao del pasado 27 de agosto.

El seguidor había viajado desde México con la intención de presenciar el encuentro ante el conjunto vasco, pero no consiguió llegar a tiempo y lo que parecía una experiencia perdida cambió después de que el club conociera su historia y decidiera intervenir.

El aficionado había gastado sus ahorros para realizar el viaje a Barcelona y cumplir el objetivo de ver al equipo culé en el estadio. Sin embargo, el retraso de su vuelo modificó sus planes y le impidió estar presente en el partido que había elegido para vivir la experiencia.

Después de conocer lo ocurrido, el Barcelona decidió ofrecerle una nueva oportunidad para asistir al encuentro contra el Rayo Vallecano, disputado este lunes, en el cual el azulgrana se llevó los tres puntos tras vencer al conjunto madrileño 5-2.