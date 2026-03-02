Aficionado de Chile fallece en enfrentamiento entre barristas

El incidente se registró durante la noche del sábado en el sector conocido como El Pellín, cuando un grupo de barristas fue interceptado por otro

Un joven de 19 años falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un violento enfrentamiento entre hinchas de Colo Colo y la Universidad de Chile en la comuna de Lampa. El hecho también dejó al menos tres personas heridas por arma de fuego, informaron las autoridades policiales.

Hechos del enfrentamiento

El incidente se registró durante la noche del sábado en el sector conocido como El Pellín, cuando un grupo de barristas fue interceptado por otro en las inmediaciones de la vía pública. Según las primeras diligencias, entre 10 y 12 personas atacaron al grupo donde estaba la víctima fatal, generando un intercambio de disparos.

Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y especialistas del Laboratorio de Criminalística (Labocar) contabilizaron al menos 25 disparos en el lugar del suceso. La víctima, un joven identificado por familiares como seguidor de uno de los clubes, murió a causa de un impacto de bala en la cabeza.

Heridos y atención médica

Además del joven fallecido, tres personas resultaron con lesiones por arma de fuego y fueron trasladadas a recintos asistenciales cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los heridos, aunque fuentes policiales indicaron que ninguno se encontraba en riesgo vital durante las primeras horas de la investigación.

Investigación policial en curso

La PDI confirmó que se encuentra realizando las diligencias pertinentes para esclarecer las causas del enfrentamiento. Entre las acciones se incluye el análisis de imágenes de cámaras de seguridad, interrogatorios a testigos y el levantamiento de evidencia balística para reconstruir con precisión lo ocurrido.

Las autoridades han señalado que la violencia de barristas constituye un problema recurrente en el fútbol chileno y que este caso será investigado con rigor para determinar responsabilidades individuales por el homicidio y las lesiones causadas.

Contexto de violencia entre barras

Los enfrentamientos entre hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile han sido reportados con anterioridad en distintos eventos deportivos y fuera de ellos, reflejando una tensión histórica entre ambas hinchadas en el país. Expertos en seguridad han señalado la necesidad de reforzar las medidas de control y prevención para evitar que episodios de violencia escalen a hechos letales como el de Lampa.

Organismos civiles y autoridades deportivas también han llamado a fomentar instancias de convivencia pacífica y trabajar de manera conjunta con las policías para anticipar y mitigar posibles brotes de violencia entre agrupaciones de aficionados.

Repercusiones y próximas acciones

Familiares y círculos cercanos a la víctima han expresado su dolor y exigido que se esclarezca quiénes fueron los responsables del disparo mortal. La Fiscalía Regional asumirá la investigación formal para determinar las responsabilidades penales que correspondan tanto por el homicidio como por los ataques a las otras personas involucradas.

Este hecho reaviva el debate sobre la seguridad en los alrededores de actividades relacionadas con clubes de fútbol y pone en el centro de la discusión la necesidad de políticas más estrictas para controlar a las barras bravas y prevenir confrontaciones violentas.