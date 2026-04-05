Afición responde: repechaje supera en asistencia a la Liga MX

El repechaje rumbo al Mundial 2026 reunió más de 163,000 aficionados en México, superando la asistencia total de la Jornada 2 de la Liga MX

Al aficionado mexicano sí le gusta el futbol; prueba de ello es que los cuatro partidos del repechaje para la Copa del Mundo registraron una asistencia total que supera la de una jornada de la Liga MX.

De acuerdo con la agencia PressPort, los encuentros donde se definieron los últimos dos boletos para ir al Mundial, en los que participaron Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica, Surinam, RD Congo e Irak, tuvieron todo el apoyo de los aficionados internacionales y de los propios mexicanos.

La agencia compartió que el partido de semifinal entre Bolivia y Surinam en el "Gigante de Acero" registró una asistencia de 33,547 aficionados, mientras que el disputado en Guadalajara entre Nueva Caledonia contra Jamaica arrojó un aforo de 40,983 espectadores.

Para las finales de repechaje disputadas este martes, el juego de RD Congo frente a Jamaica en la "Perla Tapatía" obtuvo una asistencia de 39,983 fanáticos y el partido que más gente reunió fue el de Irak en contra de Bolivia en Monterrey, que metió a 49,286 hinchas.

Estas cifras de asistencia dejaron un total de 163,799 aficionados en cuatro partidos.

De estos cuatro juegos, el que tuvo la mayor asistencia fue la final entre Bolivia e Irak.

Para muestra de ello, es que dicho encuentro tuvo una mejor asistencia del público que cualquier partido de "La Pandilla" y Rayadas en lo que va del semestre.

En este sentido, el repechaje de la Copa del Mundo 2026 disputado en México dejó una asistencia mejor que una jornada de la Liga MX, particularmente el público acumulado en todos los inmuebles durante la Jornada 2 del Clausura 2026, la cual solo reunió 145,358 aficionados en nueve encuentros disputados en dicha fecha.

El Irak vs Bolivia tuvo mejor asistencia que cualquier partido de @Rayados y @rayadas en el BBVA.



Y la asistencia del repechaje superó a la jornada 2 del Clausura 2026 de toda la Liga MX en espectadores. https://t.co/qrAPdkByQ5 pic.twitter.com/uJIqlFcnTp — History Liga MX (@History_LigaMX) April 1, 2026

Pese a que aficionados de las selecciones que disputaron dichos encuentros, estos no fueron los que más asistieron a los partidos, pero fueron los suficientes para demostrar que México en efecto sí es un país futbolero, además de ser una de las sedes con los aficionados más comprometidos para la justa mundialista.