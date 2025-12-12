Afición de Tigres busca tener un "Volcán" amarillo ante Toluca

El encuentro de Ida se celebrará en el Universitario, una de las sedes que más complejas del país, por lo que será vital que la afición juegue su papel

Este jueves 11 de diciembre se celebrará el primer capítulo de la Final de la Liga MX entre Tigres y Toluca, los dos mejores equipos de la Fase Regular del torneo.

El encuentro de Ida se celebrará en el Estadio Universitario, una de las sedes que más complejas del país, por lo que será vital que la afición juegue su papel contra los "Diablos".

Con esto en mente, la barra de Libres y Lokos convocó mediante redes sociales a todos quienes asistirán al compromiso a pintar de amarillo el "Volcán".

¿En dónde se transmite gratis la Final de la Liga MX?

El duelo de ida de la final lo podrás disfrutar a tráves de la señal de Azteca 7 con la naracción y comentarios del equipo de Azteca Deportes, a partir de las 19:50 horas.

Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣

aztecadeportes.com⁣⁣

APP Azteca Deportes

La previa del partido en Azteca Noreste

Además, no te pierdas la mejor previa, la de Azteca Noreste, desde la cancha del estadio Universitario por la señal del canal 7.2 y nuestras redes sociales.

¿Cuándo es el partido de Vuelta de Tigres vs. Toluca?

El encuentro definitivo entre Tigres y Toluca será el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

¿Cuál es el historial entre Tigres y Toluca?

Desde la existencia de los torneos cortos, felinos y "Diablos" se enfrentaron en seis ocasiones en Liguilla, en los cuales, en cinco ocasiones, avanzó el equipo regio.

El primer enfrentamiento fue en los Cuartos de Final del Clausura 2003, donde los felinos se llevaron el pase a la siguiente ronda por global de 4-3. El siguiente torneo se volvieron a enfrentar, ahora en Semifinales, y los auriazules volvieron a avanzar por global de 2-1.

Muchas cosas cambiaron durante los 11 años que pasaron para que ambos se volvieran a enfrentar en Liguilla, pero lo que no cambió fue la tendencia de que Tigres avance, pues en el Apertura 2014 se plantó a la Final luego de pasar por su posición en la tabla, luego de un global de 0-0 para el olvido.

Ambos se reencontraron en el Apertura 2015 y otra vez los regios eliminaron al Toluca, ahora por global de 2-0 en las Semifinales. Para no variar, en el Repechaje del Apertura 2020, los felinos volvieron a echar al "Diablo", con victoria de 2-1.

Finalmente, su buena racha llegó hasta el Clausura 2023, semestre en el que los regios le ganaron 5-4 al Toluca, que estuvo a solo un par de minutos de romper su maldición, pero un gol de Sebastián Córdova puso a los suyos en la Final.