 Afición de LAFC rinde tributo a Juan Gabriel con épico tifo

El legado musical y cultural de Juan Gabriel, conocido como el Divo de Juárez, trasciende fronteras y generaciones, manteniéndose como un ícono de la música regional mexicana incluso después de su fallecimiento en agosto de 2016.

Su influencia perdura tanto en México como a nivel internacional, siendo reconocido como uno de los artistas más emblemáticos de la cultura mexicana.

Recientemente, Los Angeles Football Club (LAFC) de la Major League Soccer (MLS) rindió un emotivo homenaje a Juan Gabriel en el marco del mes del orgullo LGBTI+.

The @LAFC3252 going old school with the Juan Gabriel Tifo. My Abuela’s favorite. #LAFC pic.twitter.com/0glVd1ucZL