Mientras la dirigencia reconoce atrasos de dos meses con los futbolistas, distintos integrantes del staff señalan faltas de pago que se extienden desde agosto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acudió al rescate de Argentinos Juniors, sumido en un complejo escenario financiero marcado por salarios atrasados, reclamos de otros clubes e inhibiciones, mediante el adelanto de una cifra de nueve dígitos correspondiente a los ingresos que la casa madre distribuye anualmente entre las instituciones.

El auxilio económico, gestionado en medio de la cercanía entre el presidente del club de La Paternal, Cristian Malaspina, y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, apunta a regularizar sueldos pendientes, cancelar compromisos y destrabar inhibiciones de cara al cierre de la temporada.

Atrasos salariales, reclamos y malestar interno

Mientras la dirigencia reconoce atrasos de hasta dos meses con los futbolistas y distintos integrantes del plantel señalan faltas de pago que se extienden desde agosto, el club enfrenta además una denuncia presentada por Gimnasia y Esgrima La Plata por una deuda millonaria en dólares, sumada a un reclamo desde Estados Unidos vinculado al pase de Hernán López Muñoz, entre otras obligaciones.

#AAAJ 📆 El plantel profesional de #ElSemilleroDelMundo 🌎 quedó licenciado y retomará los entrenamientos el 26 de diciembre. https://t.co/V88cWPU077 — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 24, 2026 Puertas adentro, el conflicto expuso el malestar de los jugadores. El defensor Francisco Álvarez, uno de los futbolistas con chances de ser transferido, calificó el clima interno como “incómodo” y denunció que les “mienten” con plazos y promesas de pago que no se cumplen. En la misma línea, López Muñoz sostuvo que el grupo “se bancó todas” frente a las “deudas y promesas incumplidas”, en un contexto en el que el futbolista podría retornar al San Jose Earthquakes en febrero si Argentinos Juniors no abona el saldo pendiente de su ficha. Por su parte, el lateral izquierdo Sebastián Prieto expresó: “Seguimos cumpliendo aunque no siempre recibamos lo que corresponde. El compromiso tiene valores que otros parecen haber olvidado”. El desequilibrio económico se profundizó durante un año en el que el presupuesto anual se proyectó dando por descontado el acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, objetivo que el equipo no logró cumplir, dejando un cierre de calendario tenso y un panorama exigente para planificar 2027. Otros clubes argentinos con problemas de deudas La situación financiera de Argentinos Juniors se inscribe en un panorama más amplio de dificultades económicas e inhibiciones en el fútbol argentino. En los últimos tiempos, otras instituciones, tanto de Primera División como del Ascenso, también han atravesado problemas de deudas, reclamos por transferencias y sanciones disciplinarias vinculadas a compromisos no pagados: Colón de Santa Fe: Ha acumulado múltiples inhibiciones por reclamos vinculados a derechos de formación y porcentajes del mecanismo de solidaridad. Banfield: Sufrió sanciones por deudas y reclamos administrativos en operaciones de transferencias y préstamos.

Independiente: Ha enfrentado restricciones de fichajes por obligaciones pendientes en pases de futbolistas.

San Lorenzo: Ha arrastrado tensiones económicas recurrentes e inhibiciones asociadas a incumplimientos financieros y reclamos por pases o contratos.

Huracán, Atlético Tucumán y Gimnasia de Jujuy: también han figurado entre las entidades alcanzadas por sanciones y reclamos económicos que limitan la incorporación de refuerzos mientras no se regularicen los pagos.