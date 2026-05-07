Advierte Selección: jugador que no concentre no va al Mundial

La Selección Mexicana lanzó un comunicado sobre la concentración de los jugadores para los próximos amistosos; aclara que quien no se presente no va al Mundial

Mediante un comunicado, la Selección Mexicana advirtió que los jugadores que no acudan a la concentración que da inicio este 6 de mayo, se quedarán fuera del equipo representativo que estará en el Mundial.

El conjunto azteca tendrá compromisos amistosos como parte de su prepración para la justa ante Ghana, Australia y Serbia, por lo que se pactó que tendrían que concentrarse este día a las 20:00 horas.

"Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo".

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Controversias por acuerdo de jugadores convocados

En últimas horas surgieron controversias por el acuerdo que se tenía de que los jugadores convocados tendrían que dejar de tener actividad con sus respectivos equipos, pero se dio a conocer que en el caso de Toluca con Alexis Vega y Jesús Gallardo continúan con el equipo y este miércoles jugarían ante el LAFC las semifinal de vuelta en la Concachampions.

Chivas pide a sus seleccionados reportar con el equipo

El conjunto de los Diablos no cuenta con estos jugadores para la fase de Liguilla, pero está decisión no fue del agrado de Chivas por lo que su presidente y dueño del equipo, Amaury Vergara, explicó que al no respetarse el acuerdo de todas las partes, había pedido con carácter de urgencia que Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando 'Hormiga' González y 'Tala' Rangel, reportaran hoy con el Rebaño para la vuelta de cuartos de final en el que van abajo ante Tigres 3-1.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

Durante esta mañana de miércoles se pudo observar a jugadores de Chivas, como "Hormiga" González, ingresar a las instalaciones de Verde Valle en donde entrena el equipo.

Lista de los 20 jugadores convocados que deben de reportar este miércoles con el Tricolor

1.- Raúl Rangel - Chivas

2.- Carlos Acevedo - Santos Laguna

3.- Oscar García - León

4.- Luis Rey - Puebla

5.- Israel Reyes - América

6.- Eduardo Aguila - Atlético San Luis

7.- Jesús González - Tijuana

8.- Denzell García - Juárez

9.- Jesús Gallardo - Toluca

10.- Luis Romo - Chivas

11.- Erik Lira - Cruz Azul

12.- Brian Gutiérrez - Chivas

13.- Iker Fimbres - Rayados

14.- Gilberto Mora - Tijuana

15.- Jairo Torres - Juárez

16.- Roberto Alvarado - Guadalajara

17.- Kevin Castañeda - Tijuana

18.- Alexis Vega - Toluca

19.- Guillermo Martínez - Pumas

20.- Armando González - Guadalajara

México enfrentará en amistosos a Ghana, el 22 de mayo; Australia, el 20; y Serbia, el 4 de junio, una semana antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 en la inauguración del Mundial. Después el Tri, enfrentará a Corea, el 18 y a la República Checa, el 24.