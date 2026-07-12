Adquieren a los Seattle Seahawks por cifra récord para franquicia

El actual campeón de la NFL fue adquirido por un grupo inversor, liderado por la familia Khosla, por la cantidad de más de 9,600 millones de dólares

Los Seattle Seahawks, campeones de la NFL, fueron adquiridos este sábado por más de 9,600 millones de dólares, cifra récord para una franquicia de la liga de futbol americano estadounidense, informó el equipo en un comunicado.

"Nos sentimos honrados de que se nos haya confiado ser los próximos guardianes de los Seattle Seahawks", dijo Vinod Khosla en nombre de la familia Khosla, que lideró el grupo inversor.

"Esperamos continuar con el legado ganador que creó Paul Allen y ganarnos la confianza de la organización de los Seahawks y de los aficionados en todas partes", añadió.

Paul Allen, antiguo dueño del equipo, había comprado la franquicia de Seattle en 1997 por 194 millones.

La familia Khosla era dueña minoritaria de los San Francisco 49ers, que también compiten en la NFL, y se desprenderá de su participación en la franquicia californiana para tomar las riendas de los Seahawks.