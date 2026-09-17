¡Adiós monumental! Messi jugará su último partido en Argentina

El último rival al que Lionel enfrentará como jugador de la Selección será Benín, un país africano que se encuentra entre Togo y Nigeria, cerca del Golfo de Guinea.

Este encuentro se celebrará el 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde más de 80,000 personas despedirán al máximo goleador en la historia de la Selección.

Este fue el camino de Messi en la Selección

Su aventura con la Selección inició el 29 de junio de 2004, cuando fue convocado con la Sub-20 a un encuentro ante Paraguay, donde dio un gol y una asistencia en el triunfo por 8-0.

Al año siguiente fue campeón del mundo de la categoría, venciendo a la poderosa Nigeria en la final. La Pulga terminó el certamen como Bota de Oro y Balón de Oro de la justa.

Siendo ya una joya del futbol mundial, España intentó convocarlo, pues por todos sus años viviendo en Europa ya era elegible para nacionalizarlo; sin embargo, rechazó el llamado y esperó a Argentina, que de emergencia organizó un amistoso contra Hungría en Budapest para que no pudiera jugar con otro equipo.

De ahí comenzó un camino que inició mal, pero que con el paso del tiempo fue mejorando hasta llegar a su punto máximo en 2022.

Durante su etapa con la mayor, Messi jugó 6 Copas del Mundo, 7 Copas América y una Finalissima.

En total, fueron 207 partidos con la Selección, 125 goles y 68 asistencias. Además, conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de 2022.