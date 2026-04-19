¡Adiós liguilla! Rayados pierde como local frente a Pachuca 1-3

La derrota no solo representa tres puntos perdidos para Rayados, sino el reflejo de un torneo irregular marcado por la falta de contundencia y por las polémicas

Los Rayados volvieron a tropezar en casa y firmaron una de sus derrotas más dolorosas del torneo tras caer 1-3 ante el Club Pachuca, en un partido que terminó por sepultar cualquier aspiración de liguilla para los regiomontanos.

En un duelo que tuvo dos caras, Rayados dominó durante largos lapsos, pero fue incapaz de sostener la ventaja, mientras que Pachuca mostró contundencia y carácter para remontar en el segundo tiempo.

Rayados pega primero, pero no liquida.

El conjunto albiazul arrancó con intensidad y logró reflejar su dominio en el marcador al minuto 21, cuando Lucas Ocampos convirtió desde el punto penal para el 1-0.

Durante la primera mitad, Monterrey controló la posesión con más del 55% del balón, generó llegadas constantes y acumuló disparos, pero dejó escapar la oportunidad de ampliar la ventaja.

Para la segunda mitad, Pachuca ajustó su planteamiento, adelantó líneas y comenzó a presionar alto, lo que rápidamente rindió frutos.

Al 54’, Kenedy apareció para empatar el encuentro tras una jugada que rompió el orden defensivo de Rayados.

El gol desestabilizó al equipo local, que perdió control en mediocampo y comenzó a cometer errores que fueron aprovechados por los Tuzos.

Remontada letal en menos de 30 minutos

Con el impulso a su favor, Pachuca concretó la voltereta al minuto 72 con anotación de Alan Bautista, en una jugada colectiva que evidenció las fallas defensivas del rival.

Ya en la recta final, al 83’, Enner Valencia sentenció el partido con el 3-1 definitivo, aprovechando los espacios que dejó Monterrey en su intento desesperado por reaccionar.

Dominio sin contundencia

Con este resultado, Pachuca escala al segundo lugar de la tabla con 31 puntos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo ofensiva y defensivamente

Por su parte, Monterrey cae hasta la posición 14 con 15 unidades, quedando sin posibilidades matemáticas de clasificar a la liguilla.

La derrota no solo representa tres puntos perdidos para Rayados, sino el reflejo de un torneo irregular, marcado por la falta de contundencia y por las polémicas situaciones que han sacudido a la afición albiazul tras ciertos comportamientos de algunos jugadores de este mismo equipo.

Tras esta eliminación de la fiesta grande del futbol mexicano, es el primer torneo desde el Clausura 2022 que el conjunto de la pandilla no podrá participar en la liguilla al no terminar dentro de los mejores 8 equipos de la Liga MX.

Los próximos compromisos de la Pandilla serán ante Puebla el 21 de abril en el Gigante de Acero, y posteriormente cerrarán el Clausura 2026 como visitantes frente a Santos el domingo 26 de abril.

Ambos encuentros representan una oportunidad para cerrar el torneo con una mejor imagen ante su afición e intentar sumar resultados positivos.