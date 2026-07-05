¡Adiós, anfitrión! Canadá es eliminado tras perder ante Marruecos

Marruecos ratifica el crecimiento que ha mostrado en los últimos años y mantiene vivo el objetivo de superar la histórica participación conseguida en Qatar 2022

Marruecos volvió a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al derrotar por 3-0 a Canadá en los octavos de final, resultado que le permitió instalarse en los cuartos de final por segunda edición consecutiva.

El conjunto africano, que en Qatar 2022 se convirtió en la primera selección de su continente en llegar a semifinales, confirmó su crecimiento internacional con una actuación sólida ante uno de los anfitriones del torneo, que terminó eliminado después de firmar la mejor participación mundialista de su historia.

Ounahi destrabó el partido con un doblete

Después de una primera mitad sin goles, Azzedine Ounahi abrió el marcador al minuto 50 tras recibir un servicio de Achraf Hakimi en una jugada de tiro libre. El mediocampista sacó un potente disparo de derecha desde fuera del área y colocó el balón en el ángulo inferior derecho para el 1-0.

El propio Ounahi volvió a aparecer al minuto 82, esta vez dentro del área, luego de recibir un pase de Brahim Díaz y definir de derecha para ampliar la ventaja marroquí.

Ya en el tiempo añadido, Soufiane Rahimi cerró la cuenta con el tercer gol, sentenciando una victoria contundente para Marruecos.

Canadá tuvo oportunidades para acercarse en el marcador durante la recta final del encuentro. Jonathan David cobró un tiro libre al minuto 78 que pasó por encima del travesaño, mientras que Tajon Buchanan probó con un disparo lejano que obligó una gran intervención de Yassine Bounou.

El arquero marroquí, nacido en Canadá de padres marroquíes, fue clave con tres atajadas importantes para mantener su portería en cero y evitar que el equipo anfitrión encontrara vida en los últimos minutos.

Marruecos espera rival en cuartos de final

Con este triunfo, Marruecos se convirtió en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo en al menos dos ocasiones, reafirmando el impacto de una generación que ya había sorprendido al mundo en 2022.

El equipo marroquí se medirá el próximo jueves en Boston al ganador del duelo entre Paraguay y Francia, en busca de un nuevo boleto a semifinales.

Para Canadá, la derrota puso fin a una participación histórica como coanfitrión del torneo. El conjunto norteamericano había logrado su primer triunfo en una ronda de eliminación directa al vencer 1-0 a Sudáfrica, despertando el interés de una nación tradicionalmente más ligada al hockey que al futbol.

Ambas selecciones ya se habían enfrentado en el Mundial de Qatar 2022, cuando Marruecos venció 2-1 a Canadá en fase de grupos durante el camino que llevó al conjunto africano hasta el cuarto lugar del certamen.