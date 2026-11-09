Adesanya vs. Magomedov encabeza UFC Riad el 5 de diciembre

El último triunfo de Adesanya fue el nocaut sobre Alex Pereira en UFC 287, en abril de 2023, con el que recuperó el cinturón de las 185 libras

La UFC anunció una cartelera de 12 combates para el sábado 5 de diciembre de 2026 en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. Israel Adesanya y Shara Magomedov encabezan la función con un duelo de peso medio que enfrenta a un doble excampeón en busca de su primera victoria desde 2023 con un peleador que disputará su primera estelar en la promotora.

La función, que forma parte de Riyadh Season, tendrá dos combates pactados a cinco asaltos. En el segundo, Ian Machado Garry volverá al octágono tras disputar el título de peso wélter y se medirá con Yaroslav Amosov, excampeón de Bellator que ganó por sumisión sus dos primeras peleas en la UFC.

Adesanya y Magomedov regresan a la arena donde ambos perdieron

Los dos protagonistas ya compartieron cartelera en ese mismo recinto el 1 de febrero de 2025. Aquella noche, Nassourdine Imavov detuvo a Adesanya en el segundo asalto de la estelar y Michael 'Venom' Page derrotó a Magomedov por decisión unánime en la coestelar. Para el ruso, ese resultado sigue siendo el único revés de su carrera profesional.

Adesanya, de 37 años, llega con marca de 24 victorias y seis derrotas. Su último triunfo fue el nocaut sobre Alex Pereira en UFC 287, en abril de 2023, con el que recuperó el cinturón de las 185 libras. Desde entonces perdió frente a Sean Strickland, Dricus du Plessis, Imavov y Joe Pyfer, quien lo venció por nocaut técnico en el segundo asalto el pasado 28 de marzo.

Magomedov, con récord de 17-1 y 12 victorias por nocaut, se repuso de la derrota ante Page con dos triunfos consecutivos por decisión unánime, ante Marc-André Barriault y Michel Pereira. La UFC presentó el combate con Adesanya en el noveno puesto del peso medio y Magomedov en el decimoquinto.

Garry vuelve tras disputar el título wélter y enfrenta a Amosov

Ian Machado Garry (17-2) peleará por primera vez desde agosto, cuando perdió por decisión unánime ante Islam Makhachev en UFC 330. El irlandés llegó a esa oportunidad por el cinturón tras vencer a Carlos Prates y Belal Muhammad en 2025.

Amosov (30-1) ganó sus primeras 27 peleas profesionales y fue campeón wélter de Bellator antes de llegar a la UFC. En su debut sometió a Neil Magny en el primer asalto y, en su segunda aparición, finalizó a Joel Álvarez en el segundo. El cruce con Garry será su tercera pelea en la promotora y está pactado a cinco asaltos en las 170 libras.

Cartelera completa de UFC Riad

El programa anunciado consta de seis combates en la cartelera principal y seis en las preliminares. Entre los cruces de la cartelera principal figura el combate en peso ligero entre Mairon Santos y Akbar Abdullaev, quien llega invicto en 14 peleas profesionales.

Back like we never left 🤩 The #UFCSaudiArabia full bout list for DEC 5 is STACKED! [ @RiyadhSeason | #RiyadhSeason ] https://t.co/LedYdaLoML — UFC (@ufc) November 8, 2026 Cartelera principal Israel Adesanya vs. Shara Magomedov — peso medio

Ian Machado Garry vs. Yaroslav Amosov — peso wélter

Serghei Spivac vs. Mario Pinto — peso completo

Levan Chokheli vs. Islam Dulatov — peso wélter

Mairon Santos vs. Akbar Abdullaev — peso ligero

Magomed Tuchalov vs. Ion Cutelaba — peso semicompleto Cartelera preliminar Bruno Silva vs. Jafel Filho — peso mosca

Uran Satybaldiev vs. Ivan Gnizditskiy — peso semicompleto

Marco Túlio vs. Junyong Park — peso medio

Pavel Andrusca vs. Mahammadali Osmanli — peso gallo

Modestino Rodrigues vs. Matthieu Duclos — peso medio

Abdul Hussein vs. Hecher Sosa — peso gallo