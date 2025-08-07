Acusan a exempleado de robar más de 400 camisetas de Miami Heat

Marcos Thomas Pérez está acusado de robar camisetas usadas por los Miami Heat en partidos y otros objetos de valor, que luego vendió

Un exempleado de los Miami Heat de la NBA compareció ante un tribunal del distrito de Florida (EUA.) acusado de robar más de 400 camisetas usadas en partidos y revender artículos sustraídos por aproximadamente dos millones de dólares.

"Marcos Thomas Pérez, de 62 años y residente de Miami, está acusado de robar camisetas usadas por los Miami Heat en partidos y otros objetos de valor, que luego vendió a intermediarios a través de Internet", se lee en un comunicado publicado por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

Pérez, que trabajó como agente de seguridad de los Heat entre 2016 y 2021 y posteriormente ejerció como encargado de seguridad de la NBA para los encuentros en Miami, tuvo durante todo ese periodo acceso privilegiado a una sala en la que se almacenaban camisetas de partido antiguas y otros recuerdos que la organización tenía pensado mostrar en un futuro en un museo.

Durante todos sus años como empleado, la acusación denunció que Pérez robó "más de 400 camisetas usadas en partidos y otros artículos".

Solo en un intervalo de tres años, el escrito afirmó que el acusado "vendió más de 100 artículos robados por aproximadamente dos millones de dólares y los envió a otros estados".

Entre estos artículos sustraídos se encuentra una camiseta que fue usada por LeBron James durante las Finales de la NBA, y que Pérez vendió por 100,000 dólares.

Según la Fiscalía, esa misma camiseta se vendió posteriormente por 3.7 millones de dólares en una subasta de Sotheby's.