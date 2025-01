 Acusa Anselmi a Cruz Azul de cambiar las reglas y difamarlo

El técnico argentino Martín Anselmi acusó este lunes al club Cruz Azul de haber cambiado "las reglas de juego", cuando todo estaba listo para la formalización de su contrato con el Porto, y de haberle difamado a través de los medios de comunicación.

Así lo señaló durante la rueda de prensa de su presentación como nuevo entrenador del club portugués, donde leyó una declaración sobre su polémica salida del Cruz Azul.

"Me hicieron un promesa en la que me dejaría salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del club de futbol Porto -explicó-. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación".

Anselmi subrayó que tanto su cuerpo técnico como él lo han dado "todo" por el equipo mexicano hasta el último día: "Por eso, nada de lo que se ha dicho estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo saben mejor que yo", afirmó.

"Tomé una decisión, la cual consideré la mejor para mí y mi crecimiento profesional, la asumo y me hago cargo, fui yo quien la tomó, pero la hice de frente con total transparencia ante el club y hacia sus dirigentes, sin vueltas", remarcó el técnico argentino, de 39 años, y que llegó al Cruz Azul en enero pasado.

Aseguró que solicitó a su ya exequipo celebrar una rueda de prensa para despedirse de los hinchas en México, que no le fue concedida.

"La situación se hizo insostenible tanto para mí como para mi familia, que si bien iban a continuar su vida en México, tuvieron que salir de manera repentina. Por suerte el Oorto nos dio todo su apoyo", indicó.

Anselmi no quiso acabar su declaración sin expresar su agradecimiento a México, a su gente, a su liga y a los entrenadores rivales por haberle hecho mejor técnico y persona.

"Y por supuesto no me pueden faltar mis jugadores, que gracias a su compromiso, esfuerzo y valentía han conseguido que un gigante futbolístico mundial, como el Futbol Club Oorto, nos haya elegido para comenzar un proyecto que nos desafía y nos ilusiona", apuntó el argentino.

"Doy gracias a todos los que lo hicieron posible -añadió-. Los llevaré por siempre en mi corazón, un azul por vida".

Anselmi fue anunciado este lunes como nuevo entrenador del Porto, tras viajar la semana pasada rumbo a Portugal.

El Cruz Azul negó el viernes haber llegado a un acuerdo con el Porto para rescindir el contrato del entrenador, quien fue demandado por el club mexicano por incumplimiento de ese documento, tras no presentarse al entrenamiento de ese día.

