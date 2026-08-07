Acuerda Stefon Diggs con Commanders ser su nuevo receptor

Según la agencia de noticias AP, los Commanders llegaron a un acuerdo con el receptor en un contrato que podría ascender hasta los 12 millones de dólares

Stefon Diggs firmará con los Washington Commanders, una incorporación de alto perfil para reforzar el cuerpo de receptores y darle al quarterback Jayden Daniels una opción experimentada que demostró la temporada pasada que todavía puede producir a un alto nivel.

Los Commanders llegaron a un acuerdo con Diggs por una temporada, de acuerdo con una persona familiarizada con el pacto citada por The Associated Press.

El acuerdo todavía no había sido anunciado oficialmente y la fuente habló bajo condición de anonimato.

El receptor, originario de Gaithersburg, Maryland, regresará a la zona donde creció para disputar su 12.ª temporada en la NFL. Según los reportes, el contrato podría permitirle ganar hasta 12 millones de dólares.

Nueva Inglaterra decidió liberarlo, entre otros factores, debido a que se le adeudaban 20.6 millones de dólares.

Ahora, Diggs tendrá una nueva oportunidad junto a Jayden Daniels, quien fue seleccionado con el segundo pick del Draft de 2024, un puesto antes que Maye.

Washington necesita profundidad en la posición

Los Commanders tenían un hueco importante en la posición de receptor y esperan que Diggs pueda cubrirlo. Las opciones internas de Treylon Burks y Luke McCaffrey habrían dejado a Daniels con menos alternativas y podrían haber provocado que Terry McLaurin, principal receptor del equipo, enfrentara una mayor cantidad de dobles coberturas.

La llegada de Diggs también podría reducir las posibilidades de que Washington busque a Brandon Aiyuk, receptor de San Francisco y amigo de Daniels, quien permanece en la lista de reserva/jugadores que abandonaron el equipo.

Aiyuk había señalado en redes sociales en junio que se uniría inmediatamente a Washington si los 49ers decidían liberarlo.

Una carrera de más de 12 mil yardas

Diggs ha jugado para Minnesota, Buffalo, Houston y Nueva Inglaterra durante una carrera que incluye una selección como All-Pro en 2020, año en el que lideró a todos los jugadores de la NFL con 127 recepciones y 1,535 yardas.

Desde que fue seleccionado por los Minnesota Vikings en la quinta ronda del Draft de 2015, Diggs acumula 1,025 recepciones, 12,523 yardas y 79 touchdowns combinando temporada regular y playoffs.

Diggs disputó la temporada pasada con los New England Patriots, donde registró 99 recepciones para 1,123 yardas y cinco touchdowns en 21 partidos, incluyendo la participación del equipo en los playoffs hasta llegar al Super Bowl.

Entre sus momentos más recordados se encuentra el llamado “Milagro de Minneapolis”, cuando en enero de 2018 atrapó un pase de 61 yardas con apenas 10 segundos en el reloj y consiguió el touchdown que permitió a Minnesota vencer 29-24 a Nueva Orleans.