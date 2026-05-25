Actuaciones de porteros que marcaron la historia de los mundiales

A lo largo de la historia de los Mundiales, distintos arqueros dejaron actuaciones memorables que quedaron grabadas para siempre entre jugadores y aficionados

La posición de portero suele ser una de las más exigentes y determinantes dentro del futbol. Un error puede cambiar el destino de un partido, pero una atajada también puede convertirse en el momento que defina una Copa del Mundo entera.

A lo largo de la historia de los Mundiales, distintos arqueros dejaron actuaciones memorables que quedaron grabadas para siempre entre aficionados, jugadores y generaciones completas. Desde salvadas imposibles hasta exhibiciones individuales históricas, donde varios guardametas lograron convertirse en héroes bajo los tres postes.

Guillermo Ochoa vs Brasil | Mundial 2014

Uno de los casos más recordados en la era moderna ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014, cuando Guillermo Ochoa firmó una actuación histórica frente a la selección anfitriona.

El arquero mexicano fue figura absoluta en el empate 0-0 gracias a sus seis atajadas y a múltiples intervenciones sobre Neymar, Paulinho y Thiago Silva. Brasil registró 19 disparos totales y nueve remates al arco, pero Ochoa mantuvo la portería en cero.

La atajada sobre la línea tras el cabezazo de Thiago Silva terminó convirtiéndose en una de las imágenes más emblemáticas de aquella Copa del Mundo.

Aquella noche en Fortaleza colocó a Ochoa entre los porteros más destacados del torneo y consolidó una de las mejores actuaciones individuales de un arquero mexicano en Mundiales.

Por estas actuaciones dentro de este mundial, Ochoa despertó el interés de distintos clubes del viejo continente que buscaban al arquero mexicano para incluirlo en sus filas.

Tras finalizar el mundial, Ochoa fue transferido proveniente del Ajaccio de Francia para jugar con el Málaga de España y competir ante grandes equipos como el Real Madrid y el FC Barcelona.

Tim Howard vs Bélgica | Mundial 2014

En ese mismo Mundial apareció otra exhibición histórica bajo los tres postes. El estadounidense Tim Howard protagonizó una actuación memorable frente a Bélgica durante los octavos de final.

Howard registró 15 atajadas oficiales, cifra considerada récord en un partido mundialista desde que existen registros modernos. Bélgica realizó 38 disparos durante el encuentro y el arquero estadounidense evitó durante gran parte del partido la eliminación de su selección.

Aunque Bélgica terminó imponiéndose 2-1 en tiempo extra, Howard se convirtió en la gran figura del encuentro gracias a sus intervenciones frente a Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Dries Mertens.

Gordon Banks vs Brasil | Mundial 1970

Mucho antes de las actuaciones modernas, el Mundial de México 1970 dejó una de las imágenes más legendarias en la historia del futbol.

El inglés Gordon Banks realizó la llamada “atajda del siglo” frente a la leyenda Pelé durante el duelo entre Inglaterra y Brasil.

El brasileño conectó un cabezazo potente y colocado que parecía terminar en gol, pero Banks reaccionó de manera espectacular para desviar el balón apenas por encima del travesaño.

Aunque Inglaterra perdió 1-0, la intervención del arquero inglés quedó inmortalizada como una de las mejores salvadas de todos los tiempos y ayudó a consolidarlo como uno de los grandes porteros en la historia de los Mundiales.

Harald Schumacher vs México | Mundial 1986

El Mundial de México 1986 también dejó una actuación inolvidable desde los once pasos.

El arquero alemán Harald Schumacher fue decisivo para eliminar a la Selección Mexicana en los cuartos de final disputados en Monterrey desde el Estadio Universitario.

Después de un empate 0-0 en tiempo regular y tiempos extra, Schumacher detuvo los penales de Fernando Quirarte y Raúl Servín durante la tanda definitiva.

Alemania Occidental terminó imponiéndose 4-1 desde los once pasos y avanzó a semifinales, mientras que el arquero alemán silenció al estadio con una de las actuaciones más dolorosas para el Tri en Copas del Mundo.

Iker Casillas vs Países Bajos | Final Mundial 2010

La final de Sudáfrica 2010 también tuvo una intervención decisiva que cambió la historia del campeonato.

Con el partido empatado sin goles, Iker Casillas evitó el tanto de Países Bajos tras un mano a mano frente a Arjen Robben.

El arquero español terminó el partido con cinco atajadas y mantuvo su portería en cero en la final más importante en la historia de la selección española.

La salvada frente a Robben evitó el posible título neerlandés y minutos después llegó el gol de Andrés Iniesta en tiempo extra para darle a España su primera Copa del Mundo.

Emiliano Martínez vs Francia | Final Mundial 2022

La actuación más reciente que ya ocupa un lugar especial en la historia de los Mundiales fue la de Emiliano “Dibu” Martínez en la final de Qatar 2022.

Con el partido empatado 3-3 y el tiempo extra prácticamente terminado, el delantero francés Randal Kolo Muani quedó mano a mano frente al arquero argentino en una jugada que parecía definir el campeonato.

Martínez reaccionó rápidamente y desvió el disparo con la pierna izquierda en el minuto 123, evitando el cuarto gol francés y manteniendo con vida a Argentina.

Además de esa intervención decisiva, el arquero argentino fue clave en la tanda de penales al detener el disparo de Kingsley Coman y ejercer presión sobre los cobradores franceses.

Argentina terminó imponiéndose 4-2 en penales y conquistó su tercera Copa del Mundo en una final que quedó marcada por una de las atajadas más importantes en la historia del torneo.