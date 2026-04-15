Actor Frankie Muniz sufre aparatoso accidente en carrera NASCAR

El protagonista de 'Malcolm in the Middle' corría la vuelta 118 de 500 cuando al incorporarse a una curva, se desplazó hacia la izquierda para ser impactado

El actor Frankie Muniz protagonizó un aparatoso accidente durante el circuito de Bristol Motor Speedway, fecha clave de National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), en Tennessee, Estados Unidos.

El protagonista de 'Malcolm in the Middle' se encontraba en la vuelta 118 de 500 cuando al incorporarse a una curva, se desplazó hacia la izquierda. Sin embargo, el piloto Tyler Reif lo impactó en la parte trasera debido a que se desplazaba a mayor velocidad y no pudo reducirla.

Frankie Muniz tuvo un accidente durante una carrera de la NASCAR Craftsman Truck Series en el circuito de Bristo 💔



Afortunadamente no sufrió heridas graves y pudo salir por sus propios medios. pic.twitter.com/k89WSBoJir — Juanito Say (@JuanitoSay) April 12, 2026

Durante esta su participación en la Craftsman Truck Series, el actor y conductor del coche número 33, terminó del otro lado de la pista para quedar en el 30° lugar de la carrera.

Inmediatamente, personal de atención se acercó al reconocido actor para corroborar que se encontraba en buen estado de salud y logró salir por sus propios medios del vehículo, al igual que el otro piloto involucrado.

¿Desde cuando 'Malcolm' participa en NASCAR?

Muniz siempre ha tenido un gusto por las carreras, desde 2004 empezó en automovilismo profesional (Fórmula BMW y Champ Car). Sin embargo, este tiempo fue suspendido por múltiples proyectos en la agenda.

Pero fue hasta 2023 cuando logró tener una oportunidad de volver al circuito al correr toda la temporada en ARCA Menards Series, serie previa a la NASCAR.

En 2025, logró convertirse en piloto de NASCAR a tiempo completo (Truck Series) por lo que ahora es común verlo participar como corredor.