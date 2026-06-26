Activan alerta por calor para el GP de Austria de Fórmula 1

La FIA aplicará medidas especiales de refrigeración para los pilotos durante el Gran Premio de Austria ante las altas temperaturas.

La Fórmula 1 pondrá en marcha medidas especiales de protección contra el calor durante el Gran Premio de Austria de este fin de semana, luego de que se activaran por primera vez en Europa los protocolos de “peligro por calor” establecidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

La decisión se tomó debido a las elevadas temperaturas previstas para la carrera del domingo, en medio de la intensa ola de calor que afecta a diversas regiones del continente europeo. Los pronósticos apuntan a que la temperatura ambiente alcanzará los 32 grados Celsius, superando el umbral de 31 grados que obliga a aplicar el protocolo.

Pilotos deberán usar sistemas de refrigeración

Con la activación de la alerta, los pilotos deberán utilizar equipos especiales de enfriamiento o, en caso de no hacerlo, cargar peso adicional en sus monoplazas para evitar cualquier ventaja competitiva.

Los sistemas consisten en chalecos conectados a una red de tubos por los que circula líquido refrigerante, impulsado por una unidad instalada dentro del automóvil.

Aunque algunos competidores consideran que estos dispositivos pueden resultar incómodos o distraer durante la conducción, la FIA busca reducir los riesgos asociados a las temperaturas extremas.

Dentro de la cabina de un monoplaza las condiciones suelen ser considerablemente más exigentes que en el exterior, debido al uso obligatorio de varias capas de ropa ignífuga y a la escasa circulación de aire en determinados momentos de la carrera.

Los pilotos se preparan para condiciones extremas

Oscar Piastri, piloto de McLaren, anticipó que uno de los momentos más complicados será la salida, cuando los autos permanecen detenidos y prácticamente no existe flujo de aire para ayudar a disminuir la temperatura dentro del habitáculo.

El australiano reveló que ha realizado entrenamientos específicos para adaptarse al calor, utilizando calefactores portátiles y una bicicleta estática en espacios reducidos para recrear condiciones similares a las que enfrentará durante la competencia.

Por su parte, Pierre Gasly, de Alpine, aseguró que también ha desarrollado sesiones de preparación en ambientes calurosos para llegar en mejores condiciones físicas al fin de semana de carrera.

La FIA comenzó a trabajar en tecnologías de refrigeración para los pilotos después de los problemas físicos registrados durante el Gran Premio de Qatar de 2023, cuando varios competidores requirieron atención médica debido a las extremas condiciones de calor y humedad.

Las normas relacionadas con el peligro por calor fueron utilizadas por primera vez durante el Gran Premio de Singapur de 2025 y posteriormente en la carrera disputada en Austin, Texas.

Pérez resta dramatismo a las altas temperaturas

Uno de los pilotos que se mostró menos preocupado por las condiciones climáticas fue Sergio Pérez, quien actualmente compite para Cadillac.

El mexicano consideró que las temperaturas previstas para Austria no representan un desafío extraordinario para él y señaló que está acostumbrado a condiciones similares.

Sin embargo, confirmó que utilizará el chaleco de refrigeración dispuesto por la FIA durante la competencia.

La carrera se disputará bajo estricta vigilancia médica y técnica, mientras la Fórmula 1 continúa reforzando las medidas de seguridad para proteger a los pilotos frente a los efectos de las altas temperaturas.