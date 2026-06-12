Achraf Hakimi sorprende al llegar en bicicleta a entrenamiento

Los Leones del Atlas afrontarán una exigente prueba en su primer compromiso del torneo cuando se enfrenten a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

A pocos días de su presentación en la Copa Mundial 2026, la selección de Marruecos vivió una escena poco habitual durante su preparación en Estados Unidos, Achraf Hakimi, una de las máximas figuras del conjunto africano, llegó en bicicleta al entrenamiento de los Leones del Atlas, una imagen que contrastó con el amplio dispositivo de seguridad desplegado alrededor del equipo.

El lateral del París Saint-Germain apareció sobre dos ruedas en las instalaciones de The Pingry School, en Basking Ridge, Nueva Jersey, donde el combinado dirigido por Mohamed Ouahbi realizó una de sus últimas prácticas antes del esperado debut frente a Brasil.

Fuerte operativo de seguridad rodea a Marruecos

La sesión de entrenamiento se desarrolló bajo estrictas medidas de vigilancia. Durante los minutos abiertos a los medios de comunicación, un grupo de agentes uniformados permaneció atento a cada movimiento alrededor del terreno de juego.

La selección marroquí ha sido una de las delegaciones que más atención ha generado en la previa del torneo, por lo que los protocolos de seguridad han sido reforzados tanto en sus lugares de concentración como en las instalaciones utilizadas para sus entrenamientos.

Mientras la mayoría de los futbolistas ingresó caminando al campo, Hakimi optó por recorrer parte del complejo en bicicleta hasta llegar a la zona donde ya lo esperaba el resto de la plantilla y el cuerpo técnico.

Hakimi lidera a una generación que busca hacer historia otra vez

La presencia de Hakimi adquiere una relevancia especial para Marruecos. El defensor de 27 años es considerado uno de los referentes de la selección y uno de los jugadores más reconocidos del futbol africano en la actualidad.

Tras su destacada actuación en Qatar 2022, donde Marruecos se convirtió en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas, el equipo llega nuevamente con altas expectativas y con la intención de consolidarse entre las potencias emergentes del futbol internacional.

Además de su experiencia en clubes como Real Madrid, Borussia Dortmund e Inter de Milán, Hakimi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras consolidarse como pieza fundamental del PSG y capitán del combinado marroquí.

Brahim Díaz y Amrabat también acaparan reflectores

Otro de los momentos que llamó la atención durante la práctica fue la prolongada conversación entre Sofyan Amrabat y Brahim Díaz, dos de los futbolistas llamados a tener un papel determinante en las aspiraciones marroquíes.

En medio de las altas temperaturas, los jugadores realizaron ejercicios de circulación de balón, rondos y dinámicas de posesión antes de concluir la sesión con trabajos colectivos enfocados en fortalecer la coordinación del grupo.

Los Leones del Atlas afrontarán una exigente prueba en su primer compromiso del torneo cuando se enfrenten a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Posteriormente, Marruecos continuará su camino en el Grupo C con encuentros frente a Escocia y Haití, en una fase de grupos que pondrá a prueba a una generación que busca repetir la histórica actuación que la llevó a convertirse en una de las grandes revelaciones del futbol mundial.