Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación en Francia

La jueza instructora de Nanterre confirmó que el defensor del PSG comparecerá en juicio por la denuncia presentada en febrero de 2023; Hakimi niega los cargos

Un juez francés ordenó que el defensor del Paris Saint-Germain y de la Selección de Marruecos, Achraf Hakimi, comparezca en un juicio por violación.

La abogada del jugador, Fanny Colin, indicó que apelará la decisión y que aún no se ha fijado la fecha del juicio. La decisión siguió la recomendación de la Fiscalía de Nanterre, que en agosto de 2025 ya había solicitado que Hakimi fuera llamado a juicio.

Por su parte, la representante de la parte demandante, Rachel-Flore Pardo, señaló que su clienta recibió con alivio la decisión de enviar el caso a juicio, reconociendo la evidencia recopilada.

Postura del jugador

Hakimi ha negado los hechos desde el inicio y expresó en su cuenta de X: “Hoy, una acusación de violación es suficiente para justificar un juicio, a pesar de que respondí y todo demuestra que es falsa. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas… Espero con calma el juicio, en el cual la verdad emergerá públicamente”.

El jugador, de 27 años, se prepara para afrontar el juicio mientras se aproxima un partido clave de Champions League contra Mónaco.

La acusación se remonta a febrero de 2023, cuando una mujer de 24 años denunció que Hakimi la agredió sexualmente en su domicilio de Boulogne-Billancourt. Según la denuncia, el jugador habría cometido la agresión pese a la resistencia de la víctima, quien logró escapar y buscar ayuda.

Hakimi ha admitido únicamente intercambios consentidos de besos y abrazos, negando cualquier penetración.

Argumentos legales

La abogada del jugador, Fanny Colin, criticó que el proceso se base únicamente en la palabra de la denunciante y alegó que esta ha obstaculizado investigaciones, evitando pruebas médicas, ADN y peritajes de su teléfono móvil.

La parte demandante, representada por Rachel-Flore Pardo, ha enfatizado que no tolerará campañas de desprestigio y reconoció la dificultad de casos de esta naturaleza, especialmente cuando involucran a figuras públicas.

Hakimi será juzgado en un tribunal criminal de la región parisina en fecha por determinar, mientras sigue siendo titular indiscutible y uno de los capitanes del PSG.