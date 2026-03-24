Acepta Mascherano: ‘Sin él es imposible’ lograr objetivos

El técnico del Inter Miami resaltó el peso de Messi tras la eliminación de la 'Conca'; la pulga superó 900 goles, pero aún no define si jugará el Mundial.

La eliminación de Inter Miami en la Copa de Campeones de la CONCACAF reconfiguró el cierre de temporada para Lionel Messi, quien encara la antesala del Mundial 2026 con un panorama distinto al que tenía previsto. Sin compromisos internacionales a nivel de clubes, el calendario del argentino se aligera justo en la recta final de su carrera, en la que podría disputar su sexta Copa del Mundo.

El tropiezo ante Nashville en los octavos de final representó un golpe a las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Mascherano, que tenía como prioridad conquistar ese torneo. Sin embargo, la eliminación también abre una ventana para gestionar mejor las cargas físicas de su principal figura, quien cumplirá 39 años en pleno Mundial.

¿Cómo cambia el calendario de Messi rumbo al Mundial 2026?

Con la salida temprana del torneo continental, Inter Miami reducirá considerablemente la cantidad de partidos entre semana. De acuerdo con Mascherano, el equipo afrontará en su mayoría un juego por semana en los próximos dos meses, lo que permitirá una planificación más controlada del desgaste físico.

“No tenemos muchos partidos entre semana de cara a estos próximos dos meses”, explicó el técnico argentino, quien dejó claro que no contemplan darle descanso prolongado a Messi.

La prioridad será mantenerlo en ritmo competitivo, ya que consideran que jugar es lo que mejor le sienta.

En ese contexto, Messi continúa mostrando vigencia dentro del campo. Fue autor de un gol de tiro libre en la victoria 3-2 ante New York City FC, alcanzando cuatro anotaciones en igual número de partidos en la temporada de la MLS.

Inter Miami apuesta por mantenerlo en actividad

Lejos de reducir minutos, el cuerpo técnico planea gestionar su participación de acuerdo con sus sensaciones físicas. La decisión, según Mascherano, se toma en conjunto con el propio jugador, entendiendo que atraviesa una etapa decisiva en su carrera.

“Entendemos que entra en un período que es prácticamente una recta final”, señaló el entrenador, subrayando la importancia de cuidar cada detalle en la preparación del delantero argentino.

La eliminación en la CONCACAF también evita una sobrecarga competitiva que podría haber impactado en su rendimiento con la selección. Ahora, el enfoque estará puesto en la MLS y en llegar en óptimas condiciones al torneo internacional.

Argentina ajusta su preparación sin Finalissima

En paralelo, la selección argentina también tuvo que modificar su agenda. La cancelación de la Finalissima frente a España obligó a reorganizar los compromisos previos al Mundial. En su lugar, el equipo disputará partidos amistosos ante Mauritania y Zambia en Buenos Aires.

Estos encuentros servirán como preparación inmediata antes del debut mundialista, programado para el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Posteriormente, Argentina enfrentará a Austria y Jordania en la fase de grupos.

La incógnita sobre el sexto Mundial de Messi

A pesar de su vigencia y de haber superado recientemente los 900 goles en su carrera profesional, Messi aún no confirma su presencia en el Mundial. La decisión final dependerá de su estado físico y de cómo evolucione en los próximos meses.

Mientras tanto, su rol sigue siendo determinante tanto en Inter Miami como en la selección.

“Sin él es imposible alcanzar los objetivos”, reconoció Mascherano, reflejando la dependencia futbolística del equipo hacia su figura.

Con menos carga de partidos y un calendario más manejable, el cierre de temporada podría convertirse en el escenario ideal para que Messi llegue en condiciones óptimas a lo que sería el último gran capítulo de su carrera.