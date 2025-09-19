Abren juicio a Asencio y tres exjugadores por videos íntimos

Los futbolistas son acusados de haber difundido sin permiso videos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria, España) ha acordado abrir juicio oral contra el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio y los exjugadores de la cadena de filiales del club, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, acusados de haber difundido sin permiso videos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez exige a Ruiz, Rodríguez y García que depositen sendas fianzas de 20,000 euros para asegurar posibles indemnizaciones a las denunciantes en el supuesto de que sean declarados culpables, mientras que requiere a Raúl Asencio que aporte una de 15,000 euros.

La diferencia estriba en que a los tres primeros no solo se les acusa de haber difundido los videos, sino de ser los autores de esas grabaciones, sin contar con permiso de las afectadas.

Contra el auto hecho público este jueves -aunque lleva fecha del 2 de septiembre- ya no cabe recurso alguno. Ahora, el caso será remitido a un Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria para que fije la fecha en la que se celebrará la vista pública.

Los hechos por los que van a ser juzgados ocurrieron el 15 de junio de 2023, cuando los cuatro futbolistas pasaban el día en un club de playa de la localidad de Amadores, en el sur de Gran Canaria.

Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García conocieron a dos chicas, una de las cuales tenía entonces 16 años, con las que mantuvieron una relación sexual consentida en una cabaña privada del club, a la que no entró Raúl Asencio, que se mantuvo en todo momento al margen de lo que allí sucedía y siguió en la piscina común.

Las denunciantes aseguran que, sin su permiso, los tres jugadores, que ya no pertenecen al Real Madrid, las grabaron manteniendo sexo y difundieron esos videos en grupos de WhatsApp, a pesar de que ellas les habían pedido expresamente que los borraran de sus celulares.

La implicación de Asencio en el caso llegó días más tarde, cuando uno de los procesados le envió uno de los ví¿ideos a su celular y él se lo enseñó a un amigo, supuestamente a sabiendas que se habían tomado contra la voluntad de las jóvenes que aparecían en ellas.

Es algo que él mismo reconocía en un mensaje de WhatsApp recuperado por la Guardia Civil de su teléfono, en el que decía: "Oye, hermano, yo a ti te lo enseñé porque me lo pasó Juan (Rodríguez)", como recogía el auto que puso fin a la instrucción.

En este procedimiento, la Fiscalía pide penas de cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García y de dos años y seis meses de prisión para Raúl Asencio.

A los tres primeros, les imputa un delito de distribución de pornografía infantil en concurso dos delitos contra la intimidad, por haber grabado y distribuido las imágenes, mientras que Asencio le atribuye dos delitos contra la intimidad (por haber mostrado las imágenes sabiendo las circunstancias en las que se grabaron).

En el caso, también están personadas como acusaciones particulares las dos jóvenes denunciantes. La que era menor en la fecha de los hechos formula cargos contra los cuatro futbolistas, mientras que su compañera ha retirado la acusación contra Raúl Asencio.

Y lo ha hecho, según confirmó a EFE su letrada, tras haber sido indemnizada por el jugador en una cantidad que no se ha hecho pública y haber recibido una carta formal de disculpas del futbolista, en la que este admite expresamente "el error" de haber mostrado a una tercera persona las imágenes que recibió en el móvil.