El cuadro azteca buscará convertir la histórica primera visita al inmueble rayado en una celebración y no en una despedida prematura del torneo

La Selección Mexicana afronta este martes una cita clave cuando reciba a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Además de la obligación de remontar la serie, el encuentro tendrá un ingrediente especial: será la primera ocasión en que el Tricolor dispute un partido en el Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey.

México llega a la Sultana del Norte con la necesidad de revertir la desventaja de 3-2 sufrida en Kingston, resultado que puso presión sobre el proyecto encabezado por Rafael Márquez. Sin embargo, los dos goles anotados como visitante mantienen abierta la eliminatoria y permiten al conjunto nacional depender de sí mismo para avanzar.

El llamado "Gigante de Acero" abrirá sus puertas al representativo nacional por primera vez en su historia, un acontecimiento esperado durante años por la afición regiomontana. Aunque la Selección Mexicana ha jugado anteriormente en Monterrey, nunca lo había hecho en el inmueble inaugurado en 2015.

Foto: EFE

En lo deportivo, el panorama exige una actuación convincente del Tricolor. El equipo de Márquez aún busca su primera victoria al frente de la selección y tratará de aprovechar el respaldo de la afición regiomontana para cambiar la inercia reciente. México acumula una serie de resultados irregulares que han generado dudas, especialmente en el aspecto defensivo.

Del otro lado estará una Jamaica que sorprendió en la ida y que intentará completar una de las eliminaciones más importantes de su historia reciente. Los Reggae Boyz, además, presumen un dato llamativo: México nunca ha logrado derrotarlos dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf, con saldo de dos empates y una derrota.

Con el boleto al Final Four en juego, el debut de la Selección Mexicana en el Estadio BBVA añade un atractivo extra a una noche que promete emociones. Monterrey será escenario de un capítulo inédito para el Tricolor, que buscará convertir la histórica primera visita al inmueble rayado en una celebración y no en una despedida prematura del torneo.

¿Dónde ver el partido México vs Jamaica?

Disfruta la transmisión de este duelo a través de la pantalla de Azteca 7 a partir de las 8:20 pm con la narración y comentarios de los expertos de Fut Azteca.