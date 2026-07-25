Abierto GNP suma tres figuras para su edición 2026 en Monterrey

El Abierto GNP Seguros 2026 continúa fortaleciendo su cuadro principal con la confirmación de Donna Vekic, Elise Mertens y la estadounidense Emma Navarro

El Abierto GNP Seguros continúa perfilando un cuadro de alto nivel para su edición 2026.

Este viernes se confirmó la participación de la croata Donna Vekic, la belga Elise Mertens y la estadounidense Emma Navarro, quienes se unirán a un grupo de figuras ya anunciadas para el torneo que se disputará del 22 al 28 de agosto en Monterrey.

Con estas incorporaciones, ya son ocho las jugadoras confirmadas para la décimo octava edición del certamen, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del circuito femenino en Latinoamérica.

Las nuevas confirmadas acompañarán a la checa Linda Noskova, actual campeona de Wimbledon, además de la rusa Ekaterina Alexandrova, la austríaca Anastasia Potapova y las mexicanas Renata Zarazúa y Giuliana Olmos.

Vekic vuelve al torneo donde levantó el título

Uno de los nombres más destacados es el de Donna Vekic, campeona del Abierto GNP Seguros en 2023, cuando conquistó el torneo en su última edición como categoría WTA 250 tras vencer a la francesa Caroline Garcia en una final que se definió en tres sets.

La croata, actualmente ubicada en el lugar 36 del ranking mundial, regresará a Monterrey después de haber participado también en la edición de 2025, ya con el torneo convertido en un WTA 500.

A sus 30 años, Vekic suma cinco títulos en el circuito profesional y una medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, llega en uno de los mejores momentos de su carrera. En junio conquistó el torneo de Queen’s, considerado el título más importante de su trayectoria, luego de derrotar a la británica Emma Raducanu en la final tras superar previamente la fase de clasificación.

Durante la presente temporada también disputó las finales de Estambul y Manila, además de alcanzar las semifinales del WTA 500 de Linz. Su mejor posición histórica en el ranking fue el lugar 17, alcanzado en 2025.

Mertens llega tras una destacada actuación en Wimbledon

Otra de las jugadoras confirmadas es la belga Elise Mertens, una de las tenistas más consistentes del circuito durante la última década.

La europea viene de alcanzar los cuartos de final de Wimbledon, donde fue eliminada precisamente por Linda Noskova, eventual campeona del torneo. En rondas previas logró una de las victorias más destacadas del certamen al superar a la kazaja Elena Rybakina, número dos del mundo.

Mertens, de 30 años, posee diez títulos individuales en la WTA y llegó a ocupar el puesto número 12 del ranking mundial en 2018.

Su trayectoria en dobles también es sobresaliente. En 2021 alcanzó el número uno del mundo y actualmente presume seis títulos de Grand Slam en esa modalidad, incluido el Abierto de Australia conquistado este año.

Navarro busca consolidar su regreso al Top 30

La estadounidense Emma Navarro también formará parte del cuadro principal del torneo regiomontano.

Navarro acumula tres títulos en su carrera profesional, dos de ellos en torneos WTA 500. Su conquista más reciente llegó esta temporada en Estrasburgo, resultado que impulsó su regreso al Top 30 del ranking mundial.

La tenista estadounidense ascendió del lugar 30 al 25 tras superar una etapa complicada marcada por problemas de salud que la mantuvieron varios meses alejada de la competencia.

Por otra parte, la organización informó que la lista definitiva de jugadoras que ingresarán de manera directa al torneo será dada a conocer la próxima semana, cuando quede definido por completo el cuadro principal del certamen.