Aaron Rodgers, orgulloso con Steelers en primer juego de la NFL

Aaron Rodgers expresó su orgullo por jugar con Steelers el primer partido de NFL en Irlanda, destacando sus raíces familiares y la emoción del evento

Aaron Rodgers, quarterback de los Pittsburgh Steelers, dijo este viernes que está orgulloso de formar parte del primer partido de la temporada regular de la NFL que se jugará el próximo domingo en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

"Cuando llegué a la Liga había algún partido ocasional en Canadá. Pero ahora vemos partidos en tantos países diferentes. Es divertido poder participar en el primer partido aquí en esta isla, siempre quise venir aquí", afirmó en conferencia de prensa.

Los Steelers se medirán a los Minnesota Vikings en juego de la semana cuatro de la temporada 2025 de la NFL.

Rodgers, veterano de 41 años, considerado uno de los mejores mariscales de campo en la historia, señaló que sus ganas de jugar en Irlanda se sustentan en sus raíces en este país.

"Tengo antecedentes familiares que se remontan a Irlanda y Escocia, así que es algo que siempre había deseado hacer", subrayó el pasador.

El cuatro veces jugador Más Valioso de la temporada de NFL se mostró contento con el detalle de sus camisetas de entrenamiento, las cuales tenían escritos los apellidos de los jugadores en gaélico; el de Rodgers se escribió 'Mac Ruarí'.

Aunque Aaron no es un bebedor de cerveza, mencionó que buscará probar una auténtica Guinness, que es originaria de este país.

"Conozco, en cierto modo, la historia geopolítica de la zona. Soy un gran fan de Guinness. La verdad es que no bebo cerveza, pero si lo hago, bebo Guinness. He oído que sabe diferente en Irlanda del Norte que en Estados Unidos. He estado en Irlanda del Norte y es muy buena, pero tengo ganas de ver a qué sabe aquí", explicó.

El pasador campeón en el Super Bowl XLV aceptó que buscará liderar a su equipo a un triunfo como una manera de enorgullecer a Art Rooney II, propietario del equipo, quien tiene raíces irlandesas.