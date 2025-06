 Aaron Rodgers firma contrato de $19,5 mdd con Steelers

Aaron Rodgers, mariscal de campo de 41 años, firmó este sábado con Pittsburgh Steelers un contrato que le garantizará $19,5 millones de dólares por la temporada 2025 de la NFL.

Según el canal de NFL Network, el salario base para el cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL será de $13,65 millones de dólares, más $5,85 millones por tiempo de juego e incentivos por rendimiento.

Los Steelers publicaron una fotografía de Rodgers vestido con un suéter deportivo color gris y una gorra distintiva del equipo mientras firmaba el acuerdo de un año.

El pasador, quien cumplirá 42 años en diciembre, será el cuarto mariscal de campo en los controles del equipo desde el 2021, que fue la última temporada de Ben Roethlisberger, leyenda de Steelers que los guió a ganar los Super Bowls XL y XLIII, los más recientes en la historia de la institución.

Antes de Rodgers estuvieron al frente de la ofensiva Mitch Trubisky, en 2022; Kenny Pickett, 2023; y Justin Fields y Russell Wilson, quienes se alternaron en el 2024.

El experimentado jugador estará respaldado por Will Howard, novato de 23 años seleccionado en la sexta ronda del Draft de abril pasado; Mason Rudolph, pasador de 29 años; y Skylar Thompson; de 28, exjugador de Miami Dolphins.

