Aaron Rodgers da el triunfo de Steelers sobre Vikings en Dublín

Steelers, con Aaron Rodgers, vencen 24-21 a Vikings en Dublín, en el primer juego de temporada regular de la NFL celebrado en Irlanda

Pittsburgh Steelers, liderado por Aaron Rodgers, superó este domingo por 24-21 a Minnesota Vikings en el Croke Park de Dublín en el primer partido de temporada regular que la NFL programa en Irlanda.

Steelers se situó esta semana en el cuarto puesto de la división Norte de la Conferencia Americana con tres triunfos y una derrota.

Vikings, con un registro de 2-2, yace en el fondo fondo de la clasificación norte de la Conferencia Nacional.

Rodgers conectó 18 de 22 envíos para 200 yardas y un pase de anotación hacia DK Metcalf. En la ofensiva también lució Kenneth Gainwell con 99 yardas por acarreo y dos 'touchdowns'.

La defensiva de Pittsburgh fue factor importante en el triunfo con una constante presión sobre Carson Wentz, 'quarterback' de Minnesota, al que interceptaron dos veces y capturaron en seis ocasiones.

El espectáculo de medio tiempo tuvo como protagonista al cantante británico Myles Smith, reconocido por éxitos como 'Solo', 'My home' 'Stargazing' y 'Nice to meet you'.

Entre las personalidades que se dieron cita al Croke Park destacan Jason Kelce, leyenda de Philadelphia Eagles. La estrella de Hollywood Bill Murray, así como Bundee Aki, estelar de la selección irlandesa de rugby; y Katie McCabe, jugadora del Arsenal y capitana de la selección femenina de este país.

Para esta temporada la NFL programó siete juegos fuera de territorio estadounidense.

En la semana uno, Los Angeles Chargers vencieron por 27-21 a Kansas City Chiefs en la Arena Corinthians de Sao Paulo.

Además de este juego en Dublín, habrá tres partidos en Londres, uno en Berlín y el último, el 16 de noviembre, entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu.

La semana cuatro de la NFL comenzó el pasado jueves con la victoria de Seattle Seahawks por 20-23 sobre Arizona Cardinals.

Más tarde, este domingo, chocarán los invictos Tampa Bay Buccaneers y Philadelphia Eagles, actual campeón.

También se medirán Baltimore Ravens, con Lamar Jackson a la cabeza, contra Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes. Y también jugarán Dallas Cowboys contra Green Bay Packers.

La actividad concluirá este lunes con dos partidos: Dolphins-Jets y Broncos-Bengals.