Aaron Judge: cuarto mejor 'jonronero' de la historia de Yankees

Por: Diana Leyva

14 Septiembre 2025, 12:55

El jugador californiano de 33 años, originario de California, solo está por detrás de Lou Gehrig, Mickey Mantle y Babe Ruth.

El juego 1 disputado contra los Boston Red Sox, el bateador Aaron Judge abrió el marcador durante la primera alta cuando en su primer intento logró proyectar la pelota a más de 181 kilómetros por hora, alcanzando una altura de 142 metros.

Este batazo fue el home run número 362, convirtiéndolo en el cuarto mejor "jonronero" de la historia de los Yankees, tras romper la marca de Joe DiMaggio.

New York Yankees se llevó la victoria de este primer partido con un marcador de 4-1.

Las Grandes Ligas de Béisbol, (MLB por sus siglas en inglés) publicó a través de redes sociales el momento que marcó la carrera de Judge.

Mientras que los Yankees felicitaron a "The Judge" por además volverse en el bateador diestro con más jonrones de la historia de la franquicia.

Judge solo está por detrás de Lou Gehrig (493), Mickey Mantle (536) y Babe Ruth (659).

