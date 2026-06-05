¡A volar! André Jardine se despide y renuncia al Club América

Las eliminaciones recientes habrían llevado a la directiva a revisar el proyecto deportivo y evaluar si el equipo necesita iniciar una nueva etapa

El América cerró oficialmente uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente con la salida de André Jardine, entrenador que llevó al club a conquistar múltiples títulos y que convirtió a las Águilas en el equipo dominante del futbol mexicano durante gran parte de los últimos tres años.

La noticia marca el final de una etapa que parecía inamovible hace apenas algunos meses. Sin embargo, un semestre sin campeonatos y las recientes eliminaciones en fases definitivas terminaron por cambiar el panorama dentro de la institución azulcrema.

La salida del estratega brasileño ocurre después de que América quedara fuera de la pelea por el título en el Clausura 2026, resultado que incrementó los cuestionamientos alrededor de un proyecto que había acostumbrado a la afición a competir constantemente por campeonatos.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

Del tricampeonato a un semestre sin títulos

Jardine llegó al América en 2023 y rápidamente transformó al equipo en uno de los más exitosos de la era de torneos cortos.

Bajo su dirección, las Águilas conquistaron el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024, consiguiendo un histórico tricampeonato que lo colocó entre los entrenadores más importantes y ganadores que han pasado por el club.

Además de los campeonatos de Liga MX, el brasileño levantó el Campeón de Campeones 2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024, para un total de seis títulos oficiales durante su gestión.

Su etapa también estuvo marcada por cuatro finales consecutivas, una regularidad que pocas veces se había visto en la historia reciente del futbol mexicano.

Las eliminaciones recientes aceleraron el cambio

A pesar de los éxitos acumulados, el cierre de ciclo comenzó a tomar forma durante los últimos torneos.

Después de perder la final del Clausura 2025 ante Toluca, América fue eliminado en cuartos de final en dos torneos consecutivos, resultados que contrastaron con la exigencia histórica del club y con los estándares que el propio Jardine había establecido durante su gestión.

Las versiones sobre una posible salida crecieron durante las últimas semanas, especialmente después de la eliminación frente a Pumas, considerada por muchos como el punto de quiebre de un proyecto que parecía destinado a mantenerse varios años más.

¿Quién será el nuevo entrenador?

Con la salida de Jardine confirmada, la atención se centra ahora en el sucesor del técnico brasileño.

Entre los nombres que han tomado fuerza destaca el de Guillermo Almada, entrenador uruguayo con amplio conocimiento de la Liga MX y considerado uno de los estrategas más exitosos del futbol mexicano en los últimos años.

Almada conquistó el Apertura 2022 y la Copa de Campeones de Concacaf 2024 con Pachuca, además de consolidar una reputación basada en equipos ofensivos, intensidad en la presión y desarrollo de jóvenes talentos.

Su perfil encaja con la filosofía futbolística que América suele buscar en sus proyectos deportivos, por lo que diversas versiones lo colocan como uno de los principales candidatos para ocupar el banquillo azulcrema.

Un legado que quedará en la historia del club

Más allá de la forma en que terminó su etapa, André Jardine deja una huella difícil de igualar en Coapa.

El brasileño se marcha como el entrenador más exitoso de la historia reciente del América, responsable de un tricampeonato que rompió récords y devolvió al club a una posición de dominio dentro del futbol mexicano.

Su salida pone fin a una era que dejó títulos, finales y una identidad competitiva que ahora deberá ser retomada por el próximo estratega azulcrema.