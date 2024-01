 A Rayados tenemos posibilidad de hacerle daño: Carbajal

El Puebla llegó a la ciudad de Monterrey para enfrentar mañana sábado a los Rayados, y en conferencia de prensa habló el estratega Ricardo Carbajal, quien tiene en claro le pueden hacer daño al equipo del 'Tano'.

"La gran ventaja, más allá de la baja de Funes Mori, es que tienen a dos planteles titulares en cualquier situación. Berterame siendo otro delantero, Ali Ávila que se ha venido mostrando bien, sigue siendo complicado, las mismas características de equipo ofensivo no van a cambiar por un nombre, merecen respeto y es un rival que con lo que hemos visto y hemos trabajado, tenemos posibilidades de hacerle daño, y eso puede suceder el día de mañana".

No obstante, el estratega reconoció lo complicado que puede ser el regio rival, esto pese a las ausencias, "Es un rival complicado, por ahí con bajas de lesiones y con la posibilidad de tener a su mejor plantel, puede ser incluso con uno de los nombres más importantes que puedan tener, y el que entrar lo hace de igual forma o mejor, nosotros sabemos que es complicado por la localía y con base a eso tomaremos nuestras medidas. Pero no me confío de un nombre o de dos que no puedan aparecer el día de mañana porque tiene un plantel muy vasto y completo para poner al que esté al cien por ciento".

Están atentos por contingencia ambiental

Por otro lado, la zona metropolitana de Monterrey ha tenido este viernes graves problemas de contaminación, y que incluso, se ha llegado a mencionar una posible suspensión del partido, sobre esto, Ricardo comentó, que, "Ojalá y no, me parece que no, tuvimos una pretemporada completa y eso nos va a ayudar, si es así que fuera algo inevitable, me parecería que sería para ambos equipos.

Esperemos no sea factor y no influya en que podamos tener un juego nosotros y para la gente. De si ha habido acercarmiento de la Liga por el tema de la mala calidad del aire, hasta el momento no tengo información y desconozco si haya habido acercamiento pero me parece que no".

Comentarios