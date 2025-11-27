¿A qué hora juegan y en dónde ver el Xolos vs Tigres?

Tigres visitan a Xolos en la ida de los cuartos de final, en una cancha en el cual los de la UANL no han perdido en 13 de 15 juegos disputados

Tigres arranca esta noche en la ciudad fronteriza de Tijuana su camino en busca del noveno título de liga al enfrentarse como visitantes a los Xolos.

Lo sobresaliente de esta batalla es que arrancará a las 23:00 horas (tiempo del centro de México) y finalizará alrededor de las 01:00 horas del jueves, en la cancha sintética del estadio Caliente de Tijuana por lo que los aficionados tendrán que desvelarse para ver en acción a la ‘U’.

Tigres muestra la mejor defensa y la segunda mejor ofensiva de la liga. Encabezados por el argentino Ángel Correa, es favorito en la llave, aunque Tijuana tiene con qué para hacer daño, con una de las seis mejores ofensivas del campeonato, liderada por el camerunés Frank Boya.

Guido Pizarro minimiza condiciones del partido

El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres, afirmó que su equipo está concentrado en el trabajo en el campo de este miércoles contra Tijuana, sin importarle la cancha ni jugar de madrugada.

"Ni el horario ni nada nos quita el foco; nos ocupa hacer lo mejor en el campo", señaló el estratega en una rueda de prensa antes del inicio de los cuartos de final del torneo Apertura.

Pizarro minimizó las condiciones del encuentro, recordó que los Tigres están en buena forma y no tienen espacio para distraerse en algo diferente a salir por la victoria.

Dónde ver el Xolos vs Tigres

El silbatazo inicial del encuentro de ida será a las 23:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de Caliente TV y FOX.