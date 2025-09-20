A pesar de otra derrota, Dolphins dieron batalla ante los Bills

Jaylen Waddle y Tyreek Hill celebraron sus touchdowns con bailes, destacando la energía de los Dolphins pese a perder 31-21 ante los Bills

El receptor de los Dolphins Jaylen Waddle comenzó las celebraciones al recibir un pase de touchdown de Tua Tagovailoa y realizar su característico baile de pingüino. Tyreek Hill siguió su ejemplo más tarde en el encuentro del jueves contra los Bills, al efectuar una pirueta hacia atrás en la zona prometida después de lograr su primera anotación de la temporada.

Semejantes festejos han sido raros esta campaña para los Dolphins. Pero Miami dio más batalla y mostró más energía en la derrota del jueves por 31-21 en Buffalo de lo que había enseñado en los dos primeros compromisos de la temporada.

Los Dolphins, que aún no han ganado, fueron competitivos ante los Bills, campeones de la división en cinco ocasiones al hilo, en un partido disputado en medio de crecientes dudas sobre la permanencia del entrenador Mike McDaniel.

"Las cosas no siempre van a salir como quieres", dijo Hill después del encuentro. "Lo importante es cómo quieres ser recordado. ¿Quieres ser el equipo 0-3 que simplemente dijo ‘oye, vamos a tirar la toalla y decir que se acabó’? ¿O vamos a ser recordados como un equipo que comenzó 0-3 y encontró la manera de darle la vuelta?".

La ofensiva de los Dolphins corrió para 130 yardas, convirtió 10 de 15 intentos en tercera oportunidad y anotó en sus tres visitas a la zona roja. Pero McDaniel y los jugadores no estaban satisfechos con lo que fue, en última instancia, una derrota, especialmente al caer a una foja de 0-3 por primera vez desde 2019 y perder por decimocuarta ocasión en 15 encuentros con los Bills.

"No hay victorias morales, eso es seguro", expresó Tagovailoa.

El quarterback de los Dolphins completó 22 de 34 pases para 146 yardas y dos touchdowns en una actuación eficiente, aunque conservadora, caracterizada principalmente por pases cortos. Explicó que ello fue una respuesta a las formaciones defensivas de los Bills.

Pero con tres minutos restantes, un pase destinado a Waddle fue interceptado, lo que selló la derrota.

Ese fue uno de los dos errores críticos cometidos por los Dolphins en el último cuarto.

La defensiva de Miami forzó un despeje en la serie anterior con el marcador empatado, pero el tackle defensivo veterano Zach Sieler fue penalizado por rudeza contra pateador Cameron Johnston. El error extendió la serie de Buffalo y llevó a lo que terminó siendo el touchdown de la victoria.

Qué funciona

Los Dolphins pusieron énfasis en acarrear el balón esta semana, y ello dio sus frutos. Miami terminó con 130 yardas, su máximo número de la temporada, al promediar 5,2 por acarreo. De'Von Achane y Ollie Gordon II tuvieron partidos sólidos, con más de ocho acarreos cada uno, y Tagovailoa añadió 10 yardas en un par de escapadas.

¿Qué falta?

Los descuidos fueron nuevamente un problema, más allá de los dos errores tardíos. Los Dolphins tuvieron dos potenciales primeros intentos anulados por castigos, uno por receptor inelegible. El esquinero Jack Jones fue sancionado por interferencia de pase en la primera serie de touchdown de Buffalo, y el apoyador Jordyn Brooks fue penalizado por rudeza innecesaria tras golpear a Allen.

Lesiones

Los Dolphins están reuniendo más información sobre la extensión de la lesión en el tendón de la corva del novato CB Jason Marshall Jr., quien salió en el segundo cuarto. Se espera que el TE Darren Waller (distensión de cadera) haga su debut en la temporada en la Semana 4.

Número clave

3 — La cantidad de capturas que el LB Bradley Chubb tiene en los primeros tres partidos de la temporada, convirtiéndolo en el primer Dolphin en registrar una captura en cada uno de los primeros tres duelos desde que Trace Armstrong lo hizo en cuatro consecutivos al inicio de la temporada 2000.