¡A la final! Rayadas golea a Pachuca y buscarán su quinto título

Las Rayadas enfrentarán en la serie por el título a las Águilas del América, que horas antes eliminaron a Toluca con marcador global de 11-4

Cuando parecía que la eliminatoria estaba completamente inclinada hacia Pachuca, Rayadas sacó carácter, futbol y contundencia en el Estadio BBVA para firmar una remontada espectacular.

Monterrey goleó 4-1 a las Tuzas este domingo desde el Gigante de Acero y selló su clasificación a la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con marcador global de 4-3.

El equipo regio, dirigido por la francesa Amandine Miquel, logró levantarse después de verse contra las cuerdas muy temprano en el encuentro y terminó protagonizando una de las remontadas más importantes del torneo frente a miles de aficionados en el “Gigante de Acero”.

Pachuca golpeó primero y silenció el BBVA

Las Tuzas llegaron a Monterrey con ventaja de 2-0 conseguida en la ida y apenas al minuto 3 parecían dejar prácticamente definida la serie.

Natalia Mauleón aprovechó un espacio dentro del área y sacó un disparo de derecha colocado al ángulo para poner el 0-1 en el partido y el 0-3 global.

El gol obligó a Rayadas a remar contracorriente desde muy temprano, mientras Pachuca encontraba espacios al ataque gracias a la velocidad y movilidad de sus futbolistas ofensivas.

Incluso, al minuto 20, las visitantes estuvieron cerca de aumentar todavía más la ventaja cuando Charlyn Corral apareció dentro del área con un remate que pasó apenas desviado.

Durante varios minutos, el conjunto hidalguense lució cómodo en la eliminatoria y parecía controlar el ritmo del encuentro, mientras Monterrey intentaba reaccionar sin encontrar claridad en los últimos metros.

Rayadas reaccionó y cambió por completo la semifinal

La remontada comenzó justo antes del descanso, cuando al minuto 38, un centro peligroso terminó en un autogol de la defensora nigeriana Ohala Oshinashi, quien accidentalmente mandó el balón a su propia portería para acercar a Rayadas.

Ese tanto cambió completamente el ánimo del partido y encendió al equipo regiomontano para la segunda mitad.

Monterrey salió con líneas adelantadas, mayor intensidad y presionando constantemente la salida de Pachuca. El empate global llegó al minuto 53 gracias a Valerie Vargas, quien apareció dentro del área para definir de zurda y devolverle la esperanza a las locales.

La presión continuó y apenas siete minutos después, Christina Burkenroad firmó uno de los goles más importantes de la noche con un remate colocado al ángulo que hizo explotar el Estadio BBVA.

Pachuca todavía no lograba recuperarse del golpe cuando apareció la española Lucía García, quien al minuto 63 marcó el 4-1 con un disparo de derecha para completar la remontada y prácticamente sentenciar la eliminatoria.

Monterrey buscará otro campeonato ante América

Tras verse abajo 0-3 en el marcador global, Rayadas terminó firmando una remontada histórica frente a una de las ofensivas más peligrosas del campeonato.

En los minutos finales, Pachuca intentó reaccionar adelantando líneas y buscando desesperadamente otro gol que las regresara a la serie, pero la defensa regiomontana logró contener los ataques y cerrar el partido sin mayores complicaciones.

Con esta victoria, Monterrey avanzó a una nueva final de Liga MX Femenil y ahora buscará conquistar el quinto campeonato de su historia.

Las Rayadas enfrentarán en la serie por el título a las Águilas del América, que horas antes eliminaron a Toluca con marcador global de 11-4 para instalarse también en la final del Clausura 2026.