¡A la final! Auténticos Tigres supera a Pumas y van por el título

La categoría intermedia de los Auténticos Tigres enfrentará a las Águilas Blancas del IPN en la gran final, cuya sede, fecha y horario serán definidos

Los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León confirmaron su condición de contendiente al título al imponerse con autoridad 44-3 a los Pumas UNAM, resultado que les permitió asegurar su lugar en la gran final de la Categoría Intermedia de la ONEFA, ante una sólida entrada en el Estadio Gaspar Mass.

A pesar de que el arranque del encuentro se retrasó 30 minutos por la llegada tardía del conjunto visitante, el equipo dirigido por el head coach Rolando Piña mantuvo el orden y ejecutó su plan de juego sin sobresaltos, apoyado en una defensa efectiva y una ofensiva que capitalizó los momentos clave.

Primera mitad marca el rumbo del partido

El duelo comenzó con un intercambio defensivo que limitó las primeras series ofensivas; sin embargo, conforme avanzó el primer cuarto, Tigres encontró espacios para abrir el marcador. El corredor Omar Alvarado concretó la primera anotación, acompañada del punto extra del pateador César Tello, para colocar el 7-0.

En el segundo periodo, la diferencia se amplió tras una jugada determinante en defensa: una intercepción de Kevin Busto que terminó en las diagonales y puso el 14-0. Antes del descanso, Leonardo Vázquez sumó otro touchdown que dejó el marcador en 21-0, reflejando el control del conjunto regiomontano.

Manejo del juego y sentencia en el complemento

Para la segunda mitad, los Auténticos Tigres mantuvieron el control del ritmo y del balón, evitando cualquier reacción del rival. Leonardo Monsiváis amplió la ventaja a 27-0, y posteriormente Omar Alvarado volvió a hacerse presente para colocar el 34-0, consolidando el dominio local.

En la fase final del encuentro, Diego Robles concretó una recepción en la zona de anotación tras pase de Pedro Ruiz, aumentando la diferencia a 41-0, mientras que un gol de campo de César Tello colocó el 44-0. Pumas logró evitar la blanqueada con un gol de campo, para el definitivo 44-3.

Al término del partido, el entrenador en jefe Rolando Piña reconoció el desempeño de su equipo, aunque subrayó la necesidad de seguir ajustando detalles de cara al compromiso por el campeonato.

“Sigue habiendo cosas por mejorar y las trabajaremos en la semana para afrontar la gran final de la mejor manera”, mencionó el Head Coach..

Con este resultado, la categoría intermedia de los Auténticos Tigres enfrentará a las Águilas Blancas del IPN en la gran final, cuya sede, fecha y horario serán definidos.

Auténticos Tigres buscará conquistar el tetracampeonato y reafirmar su dominio en el futbol americano estudiantil, en una final que pondrá frente a frente a dos de los programas más competitivos del circuito.